Общество

Определены ставки платы за лесные участки в Псковской области при ведении товарной аквакультуры

Правительство определило ставки платы за лесные участки, находящиеся в федеральной собственности, при ведении товарной аквакультуры (рыбоводства). Расценки установлены для 82 регионов.

Изменения внесены в таблицу 9, утвержденную постановлением Правительства РФ от 22 мая 2007 г. № 310. Она содержит ставки платы за единицу площади лесного участка, находящегося в федеральной собственности, при ведении сельского хозяйства. Теперь кроме расценок на аренду земель для сенокошения, выпаса и пчеловодства в документе появились аналогичные позиции по товарной аквакультуре (рыбоводству).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в государственном комитете Псковской области по природопользованию и охране окружающей среды, плата за 1 га аренды лесного участка в Псковской области установлена в размере 2 450,3 р.

Как пишет Fishnews, суммы за гектар различаются в зависимости от региона.

Также таблицу дополнили поправками: какие коэффициенты применяются к ставкам в отношении эксплуатационных, защитных и других видов лесов.