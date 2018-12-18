Общество

В России отмечают День энергетика

День энергетика - профессиональный праздник всех работников промышленности, охватывающей выработку, передачу и сбыт потребителям электрической и тепловой энергии, отмечают в один из самых коротких световых дней в году - 22 декабря.

Как сообщает Calend.ru, история этого праздника берет свое начало 23 мая 1966 года, когда указом президиума Верховного Совета СССР был установлен День энергетика в память о дне принятия Государственного плана электрификации России (ГОЭЛРО). План ГОЭЛРО был принят на VIII Всероссийском съезде Советов, проходившем 22 декабря 1920 года.

День энергетика - это праздник всех тех, кто когда-либо был причастен к созданию и обслуживанию энергетических систем. Это также праздник тех, кто и сегодня остается на ответственном посту работника энергетической отрасли. Наконец, День энергетика - праздник всех, для кого понятия «тепло» и «свет» - это не просто слова, а целая эпоха. В последние годы невероятно возрос интерес к экологически чистым источникам энергии (воздух, солнечная энергия), в связи с чем потенциал энергетической отрасли будет стремительно возрастать.

22 декабря наряду с энергетиками России этот профессиональный праздник отмечают и в Армении, Беларуси, Кыргызстане, Украине.

