Общество

Первый юнармейский бал состоялся в Пскове

21 декабря в социально-экономическом лицее №21 им. Героя России С.Самойлова в Пскове состоялся первый юнармейский бал.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в МБУ ДО Центр «Патриот», на торжественный бал пришли родители и родственники юнармейцев, школьные учителя, приглашенные официальные лица.

Юноши в форме и девушки в бальных платьях из первого в городе юнармейского класса танцевали под звуки музыки и аплодисментов, исполняя танцы XIX века, а также играли в бальные игры: Котильон «Кошки-мышки», «Вальс с цветком», «Светский ручеек», «Разноцветное счастье».

Юнармейцы побывали в литературной гостиной, где перед ними выступила семейная пара с лирическим диалогом, а также учитель русского языка и литературы исполнила песню собственного сочинения «Новогодняя ночь».

Бал - это такой же церемониал, как и военный парад, как и коронация, дипломатический прием, церемониальное застолье. Благодаря мероприятию преподаватели прививают ученикам уважение к памяти предков, чувство долга и чести, любви к истории, музыке, живописи.

Вальс, полонез, котильон - у юных пар получается далеко не все. Однако организаторы надеются, что на следующих балах их подопечные смогут достойно исполнить и более сложные танцы.

Кульминацией стало чествование мисс и мистера бала. Ими стали Артур Васильев и Анастасия Яковлева.