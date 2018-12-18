Общество

Юная порховичка вышла в финал конкурса «Мои крылья» и продолжит борьбу за грант в 1 млн рублей

15-летняя порховичка Раяна Васильева прошла в финал Всероссийского конкурса талантов и достижений для детей и молодежи из детских домов, приемных и многодетных семей «Мои крылья». Как сообщили близкие девушки, она вошла в число 18 детей, выбранных из 1400 человек с разных уголков России, продолжит борьбу за гранты и очно продемонстрирует свои таланты и достижения в Москве.

Раяна Васильева участвует в конкурсе в номинации «Деятель». Номинация посвящена малому бизнесу и социальному предпринимательству. В ней могут принять участие конкурсанты до 23 лет. Для того, чтобы принять участие в конкурсе, Раяна Васильева записала видеоролик, в котором рассказала о своих идеях. Девушка занимается спортом и для нее важно правильное питание, поэтому она сама готовит для себя и своих друзей-спортсменов творог, йогурт и сыр. Но для расширения производства ей нужна вторая корова, сыроварня и доильный аппарат, поэтому она и принимает участие в конкурсе «Мои крылья».