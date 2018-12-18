Общество

«Союзмультфильм» и «Первый канал» представляют два детских познавательных сериала

«Союзмультфильм» и «Первый канал.Всемирная сеть» 22 и 24 декабря презентуют два своих новых мультсериала на детском познавательном телеканале «О!» под названием «Пластилинки» и «Оранжевая корова», сообщили в пресс-службе киностудии.

Там рассказали, что «Пластилинки» - это познавательно-развлекательный музыкальный сериал для детей, состоящий из увлекательных историй о приключениях в различных областях знаний. Например, в одной из серий пластилинки (герои мультфильма) выясняют, какие бывают цифры, в другой - открывают для себя мир музыки, в третьей - узнают о разнообразии животного мира, пишет «Интерфакс».

Премьера первой серии состоится 22 декабря в 8:25 и 16:45, уточнили в пресс-службе «Союзмльтфильма».

Через два дня после этого, 24 декабря в 18.00, в эфир «О!» выйдут премьерные серии еще одного мультсериала – «Оранжевая корова», который также является плодом совместной работы «Союзмультфильма» и компании «Первый канал.Всемирная сеть», рассказали на киностудии.

Телесериал, обещают его создатели, научит маленьких зрителей находить выход из разнообразных ситуаций, возникающих в общении со взрослыми и сверстниками. «Дети и их родители станут свидетелями трогательных, смешных и даже таинственных историй с непременно хорошим финалом», - рассказали на «Союзмультфильме».

На детском телеканале «Карусель» мультсериалы стартуют четь позже: «Пластилинки» 27 декабря, а «Оранжевая корова» прямо под Новый год - 31 декабря.