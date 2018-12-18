Общество

Александр Козловский: От энергетики зависит развитие отечественной экономики в целом

Депутат Государственной Думы Александр Козловский поздравляет работников энергетической отрасли региона с профессиональным праздником.

«Энергетика – это одна из базовых отраслей промышленности, от которой зависит развитие отечественной экономики в целом.

Профессионализм и ответственность наших энергетиков являются залогом стабильного развития отрасли, роста энергоэффективности производственных предприятий и повышения их конкурентоспособности.

Благодаря добросовестной работе энергетиков обеспечивается бесперебойное энергоснабжение промышленных предприятий и учреждений социальной сферы, подача тепла и света в дома россиян.

Дорогие земляки, работники энергетической отрасли! Примите пожелания крепкого здоровья, счастья и новых достижений в деле развития энергетического комплекса страны!» - говорится в тексте поздравления.

