Александр Козловский: От энергетики зависит развитие отечественной экономики в целом

Депутат Государственной Думы Александр Козловский поздравляет работников энергетической отрасли региона с профессиональным праздником.
«Энергетика – это одна из базовых отраслей промышленности, от которой зависит развитие отечественной экономики в целом.
Профессионализм и ответственность наших энергетиков являются залогом стабильного развития отрасли, роста энергоэффективности производственных предприятий и повышения их конкурентоспособности.
Благодаря добросовестной работе энергетиков обеспечивается бесперебойное энергоснабжение промышленных предприятий и учреждений социальной сферы, подача тепла и света в дома россиян.
Дорогие земляки, работники энергетической отрасли! Примите пожелания крепкого здоровья, счастья и новых достижений в деле развития энергетического комплекса страны!» - говорится в тексте поздравления.