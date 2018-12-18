Общество

Александр Котов от имени депутатов Собрания поздравил энергетиков с профессиональным праздником

Председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов от имени регионального парлаемнта и от себя лично поздравляет работников и ветеранов энергетического комплекса Псковской области с профессиональным праздником - Днём энергетика.

«Нести свет и тепло людям – такую важнейшую задачу выполняют энергетики. От стабильной и эффективной работы энергоснабжающих предприятий зависит деятельность предприятий и организаций, функционирование жилищно-коммунального хозяйства, повседневный комфорт граждан и будущие перспективы социально-экономического развития региона.

В профессиональный праздник особые слова благодарности хочется сказать всем специалистам энергетического комплекса региона и особенно ветеранам: именно вы заложили лучшие производственные традиции, на фундаменте которых создаётся современная энергетика – одна из самых высокотехнологичных и инновационных отраслей экономики.

Желаю псковским энергетикам реализации намеченных планов, профессиональных достижений, здоровья и благополучия!» - говорится в тексте поздравления.