Общество

16 псковичей обратились на «горячую линию» Роспотребнадзора по выбору новогодних подарков

Управление Роспотребнадзора по Псковской области в период с 3 по 21 декабря организовало и провело тематическую «горячую линию» по вопросам качества и безопасности детских товаров, по выбору новогодних подарков.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Управлении Роспотребнадзора по Псковской области, за консультацией обратилось 16 человек, из них 6 - в консультационный центр ФБУЗ «Федеральный центр гигиены и эпидемиологии по Псковской области».

В основном, обратившихся за консультацией интересовал вопрос о правах потребителей при обнаружении недостатков в товаре (гаджеты, одежда, сладкие подарки без игрушек и т.д.) - 11 обращений.