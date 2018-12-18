Общество

Жителей Псковской области приглашают поздравить с Новым годом родных и близких на стенапризнаний.рф

В канун Нового года жителей Псковской области приглашают принять участие во Всероссийском интернет-залпе: «2019 год - наш год!» на стенапризнаний.рф, поздравив родных и близких с грядущим будущим.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областном комитете по культуре, к участию приглашаются в том числе культурно-просветительские учреждения, молодежные творческие коллективы. Подарить лучший год себе и близким очень просто, для этого необходимо:

— зайти на сайт стенапризнаний.рф;

— активировать форму «Написать признание»;

— указать email-адреса отправителя и получателя;

— написать слова, описывающие тот год, который вы хотите подарить;

— загрузить фотографию, видео или картинку;

— кликнуть на «Опубликовать».

Организатор акции - Ассоциация «Созидай Россия!»

Подробности на сайте стенапризнаний.рф и ВК https://vk.com/create_russia_sozidai_rossia .