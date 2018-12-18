Общество

В РПЦ призывают к осторожности при принятии закона о наказании на неуважение к обществу и государству

В Русской православной церкви считают, что законодательная инициатива о наказании тех, кто проявляет в Интернете неуважительное отношение к обществу и государству, требует очень серьезной проработки.

«Под неуважением к обществу и государству можно при желании подверстать очень многое. И я думаю, что такой закон будет иметь смысл, только если все эти формулировки будут очень существенно конкретизированы и уточнены», - заявил глава синодального Отдела внешних церковных связей митрополит Иларион в эфире программы «Церковь и мир» на телеканале «Россия-24».

Он считает, что «никто из нас не заинтересован в том, чтобы расшатывать основы нашего государственного устройства, никто из нас не заинтересован в том, чтобы общество было взбудоражено, чтобы у нас какие-нибудь "желтые жилеты" здесь устраивали акции и демонстрации».

В то же время, напомнил митрополит, «мы живем в условиях свободы слова, когда каждый человек имеет право выражать свое мнение». Однако выражать его, по мнению представителя Церкви, он должен таким образом, чтобы это не приводило к нестабильности в обществе и не создавало хаос.