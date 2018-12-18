Общество

В Госдуму внесли законопроект, запрещающий продажу sim-карт в интернете

Член Совета Федерации Людмила Бокова внесла в Госдуму законопроект, запрещающий распространение sim-карт в интернете лицами, не уполномоченными на это оператором связи, а также передачу sim-карт пользователям, сведения о которых не предоставлены в соответствии с законодательством. Документ опубликован в электронной базе данных нижней палаты парламента, пишет ТАСС.

Законопроект предусматривает поправки в закон «О связи». «Предлагается дополнить статью 44 федерального закона положением, запрещающим распространение лицами, не уполномоченными на это оператором связи, идентификационных sim-карт, в том числе с использованием сети Интернет, либо передачу sim-карт фактическим пользователям услугами связи, сведения о которых не получены в порядке, установленном законодательством», - говорится в пояснительной записке к документу.

В июле 2017 года Госдума в третьем чтении приняла законопроект о мерах против распространения нелегальных sim-карт, разработанный группой членов Совета Федерации во главе со спикером палаты Валентиной Матвиенко. Закон направлен на усиление контроля за такой посреднической деятельностью и предусматривает, что лицо, действующее от имени оператора связи, при заключении договора об оказании услуг обязано внести в него сведения об абоненте, а также направить один экземпляр подписанного договора оператору в течение 10 дней после его заключения, если не предусмотрен меньший срок. Данные, предоставленные абонентом, подтверждаются паспортом.

Было установлено, что услуги сотовой связи предоставляются тем абонентам, достоверные сведения о которых предоставлены оператору в соответствии с правилами оказания услуг связи. Абонент обязан предоставить оператору сведения о пользователях услугами связи. Эти требования не будут распространяться на договоры, заключаемые в соответствии с законодательством РФ о контрактной системе и о закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц.

Оказание услуг связи будет прекращено при поступлении запроса от правоохранительных органов или предписания Роскомнадзора в случае неподтверждения в течение 15 суток соответствия персональных данных фактических пользователей сведениям, заявленным в абонентских договорах.

Вопрос о необходимости дополнительного регулирования сферы оборота sim-карт Матвиенко поставила в апреле после теракта в метро Санкт-Петербурга, унесшего жизни 15 человек.