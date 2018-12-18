УМВД: Женщина на «Хендае» под запрещающий знак обгоняла фуру и попала в ДТП

Комик из Пскова выиграл 3 млн рублей в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ. ВИДЕО

На акции «Доброе сердце» в Пскове удалось собрать почти 87 тысяч рублей

Собаки из псковского приюта «попросили» Деда Мороза сделать им подарки

Станцию центрального водоснабжения в порховской деревне «забыли» включить в перечень социально важных объектов

Небольшой снег ожидается в Псковской области в понедельник

Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким трагических погибших в Пермоском крае горняков

Псковский вице-губернатор Александр Кузнецов до февраля заключен под стражу

Псковский вице-губернатор Александр Кузнецов до февраля заключен под стражу

Общество

В Овсище обеспечили уличным освещением тротуар и дорогу у колледжа

Поделитесь новостью с друзьями Код для блога

Тротуар и проезжая часть улицы Алехина от улицы Поземского к домам «Альфа», «Бетта», «Гамма» освещены новыми светильниками, установленными за средства муниципалитета. Об этом на сайте «Округ №11» сообщил депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков, который по просьбе жителей настаивал на установке уличного освещения в этом месте. «Цепочка» светильников, проходящая вдоль территории Псковского политехнического колледжа, соединилась с освещением новой благоустроенной дорожки от улицы Чудской. «Теперь путь жителей Овсище к конечной остановке маршрута №22 освещен в полном объеме», - утверждает депутат округа.