В Овсище обеспечили уличным освещением тротуар и дорогу у колледжа

Тротуар и проезжая часть улицы Алехина от улицы Поземского к домам «Альфа», «Бетта», «Гамма» освещены новыми светильниками, установленными за средства муниципалитета. Об этом на сайте «Округ №11» сообщил депутат Псковской городской Думы Григорий Стороненков, который по просьбе жителей настаивал на установке уличного освещения в этом месте.
«Цепочка» светильников, проходящая вдоль территории Псковского политехнического колледжа, соединилась с освещением новой благоустроенной дорожки от улицы Чудской.
«Теперь путь жителей Овсище к конечной остановке маршрута №22 освещен в полном объеме», - утверждает депутат округа.