Общество

Воспитанники детской деревни – SOS приняли участие в «Роббо Елке»

В Роббо клубе Пскова 22 декабря прошла благотворительная «Роббо Елка» для воспитанников программы укрепления семьи «Детской деревни - SOS». Дети приняли участие в умных мастер-классах по робототехнике и программированию и попробовали себя в роли программистов и инженеров.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в Роббо клубе, многие ребята впервые познакомились с программированием и узнали принципы работы робота, но каждый смог запустить в действие своего робота и управлять им.

«Все с большим интересом играли в Робота-сапера и давали указания своим роботом искать бомбы, чтобы разминировать их. Ребята обрели новые знания и остались очень довольны тем, что приняли участие в таком новогоднем приключении для юных изобретателей», - рассказали организаторы мероприятия.

По словам директор клуба Алексея Орлова, если ребенок стремится к знаниям, если ему интересно открывать что-то новое, у него должна быть возможность эти знания получить. «Поэтому мы проводим благотворительные Роббо Елки, а также обучаем на безвозмездной основе социальную группу одаренных детей из Псковских школ, - пояснил он. - На занятиях дети получают знания об основах программирования и робототехники, сами программируют роботов, создают приложения для мобильных телефонов, делают мультфильмы, пишут программы в системе «умный дом». Можно сказать, что клуб занимается воспитанием и обучением будущих инженеров и инноваторов Пскова и Псковской области».