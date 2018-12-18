Общество

Семена газонных трав и польские яблоки пытались незаконно провезти в Псковскую область

Пограничное управление ФСБ России по Псковской области отмечает, что в последнее время участились попытки незаконного перемещения через государственную границу грузов и товаров с нарушением установленных правил. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе ведомства, за минувшие сутки произошло два подобных случая.

Так, в районе населенного пункта Лобок Невельского района пограничники задержали автомашину марки «Форд-Транзит» под управлением гражданки России. Женщина перевозила из Республики Беларусь в Россию семена газонных трав общим весом порядка 800 килограмм. Необходимые товарно-сопроводительные документы и фитосанитарный сертификат на груз отсутствовали. По предварительной оценке, сумма товара составила более 500 тысяч рублей.

Другой случай произошел в районе населенного пункта Дубокрай Невельского района, где при пересечении государственной границы из Белоруссии в Россию пограничники задержали автомобиль «Мерседес Спринтер», за рулем которого также находился наш соотечественник 1982 года рождения. В ходе первичного опроса водитель признался, что перевозит в общей сложности около четырех тонн яблок польского происхождения без соответствующей сопроводительной документации. Мужчина планировал их реализовать на территории России.

Весь задержанный груз передан установленным порядком специалистам компетентных органов для проведения соответствующих экспертиз и принятия процессуальных решений.