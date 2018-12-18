Общество

На обслуживание монумента «Ледовое побоище» в 2019 году выделят 1,1 млн рублей

Администрация Псковского района готова потратить на обслуживание памятника Ледовое побоище в течение следующего года 1 106 165 рублей. Именно такая предельная цена указана в документации на соответствующий аукцион на сайте госзакупок.

Согласно опубликованному техническому заданию, подрядчику надлежит с момента заключения контракта до 25 декабря 2019 года осуществлять не только обслуживание памятника «Ледовое побоище», но и его территории и территории, непосредственно связанной с монументом.

В перечень работ включены, в частности, еженедельная уборка прилегающей территории, дорожек, дорог, площадок от мусора, их подметание, вывоз мусора, ежемесячный уход за газонами и зелеными насаждениями (полив, подкормка удобрениями, подсыпка торфа и др.), скос травы по мере отрастания не выше 5 см включая прилегающую к памятнику и дорожкам территорию общей площадью 1,9 га уборкой и вывозом скошенной травы.

В зимнее время - очистка прилегающей территории, дорожек, дорог, площадок от снега, с вывозом снега не реже 1 раза в месяц, устранение скользкости, подсыпка песком по мере необходимости.

Общая площадь территории памятника - 8794 кв. м, протяженность асфальтовых дорожек вокруг памятника - 450 м.п., протяженность асфальтовой дороги, ведущей к памятнику - 390 м.п., протяженность грунтовой дороги, ведущей к туалету - 161 м.п., площадь автостоянки - 2738 кв. м,общая площадь лиственной аллеи - 1386 кв. м, общая площадь газонов и зеленых насаждений - 19 000 кв. м. Также подрядчику придется обслуживать 11 скамеек и 10 урн.

Кроме того, подрядчику придется взять на себя и обслуживание туалета, текущий ремонт и окрашивание бордюров, стен, металлического ограждения, светильников, прожекторов, замену ламп, заделку ям и выбоин на дорожках.

Особо в техзадании подчеркнуто, что обслуживание памятника должно осуществляться круглосуточно.

Заявки принимаются до 11:00 29 декабря 2018 года. Аукцион в электронной форме состоится 14 января, в 13:50.

Напомним, памятник Александру Невскому и его дружине, установлен на горе Соколиха под Псковом в 1993 году. Высота монумента - 30,7 метра.