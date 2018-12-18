Общество

На акции «Доброе сердце» в Пскове удалось собрать почти 87 тысяч рублей

На благотворительной акции Псковского областного отделения Российского детского фонда «Доброе сердце» 21 и 22 декабря в гипермаркете «Империал» благодаря неравнодушным псковичам удалось собрать 86 944 рубля. Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы акции, сбор средств осуществлялся в пользу восьмилетнего Кирилла из Опочецкого района и пятилетней Алины из Великолукского района.

Кирилл родился с синдромом Дауна, а в шесть месяцев у него появились дополнительные проблемы со здоровьем - ДЦП и судороги. Из-за этого Кирилл не может самостоятельно ходить. У мальчика слабые ноги - чтобы они не атрофировались совсем, ему нужно все время держать мышцы в тонусе и делать специальные упражнения. Но даже с помощью мамы Кирилл может ходить не дольше 5 минут. Решение проблемы - специальный велосипед-тренажер, упражнения на котором помогут избежать атрофии, пока врачи ни найдут лекарство от судорог.

Алине с рождения поставлен диагноз двусторонняя тугоухость. У девочки нет слуховых проходов и барабанных перепонок, поэтому с двухмесячного возраста ей приходится носить слуховые аппараты. Они компенсируют потерю слуха только частично - Алина все равно не слышит большинство звуков, а речь воспринимает искаженно. Помочь может дорогостоящая операция в американской клинике - врачи дают гарантии 90-100%, что после операции девочка будет слышать. Операция по восстановлению слуха стоит очень дорого, и семья не может оплатить ее самостоятельно.

На протяжении двух дней волонтеры Детского фонда - студенты Псковского государственного университета и ребята из волонтерского отряда «Индиго» Псковского политехнического колледжа - активно призывали отзывчивых посетителей помочь Кириллу и Алине сделать шаг на пути к здоровой жизни. По традиции всем участникам акции за их доброе сердце волонтеры дарили новогодние открытки, изготовленные воспитанниками школ-интернатов, а также сувенирную продукцию Детского фонда.

Кроме денежных пожертвований жители города передавали детскую и подростковую одежду, игрушки для подопечных фонда и конфеты для новогодних подарков. Отдельная благодарность выражается директору магазина «Sting», который традиционно во время акций передает новые вещи для детей из нуждающихся семей.