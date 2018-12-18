Общество

Собаки из псковского приюта «попросили» Деда Мороза сделать им подарки

Псковская региональная организация «Зоозащита» запустила новогоднюю акцию «Исполнение желаний». В своей группе в социальной сети ВКонтакте сотрудники приюта «Лесопилка» попросили неравнодушных людей сделать бездомным животным подарки к празднику, а также взяли на себя смелость представить, о чем конкретно мечтают их подопечные.

«Под Новый год мы все становимся немного детьми или немного волшебниками. Кто-то ждет подарков, а кто-то с удовольствием их приносит. Но почему мечты должны сбываться только у людей? Мы знаем, о чем мечтают жители любого приюта - найти свой дом, только своего родного и любимого хозяина. А для кого-то приют - это уже свой родной и уютный дом. Но пока наши любимые питомцы в ожидании глобальных перемен, мы позволили себе представить, о чем может мечтать Ася или Дана, Берт или Мухтар», - говорится в сообщении.

Пост подкреплен коллажами, в которых собаки из приюта обращаются с просьбами к Деду Морозу. Так, «самая аккуратная собака в приюте» Дея «просит» подарить ей надежную и красиву посуду. Белка мечтает о теплом свитере и новом кресле. Бетховен, который постоянно рвет ошейники, намекает, что пара-тройка новых и надежных ему не помешают. Фрида обратилась к Деду Морозу с просьбой о новом поводке, а Михалыч о миске, полной вкусной еды.

С полным списком желаний можно познакомиться здесь. Там же у организаторов акции можно выяснить, каким образом можно сделать пожертвование-подарок приюту и его «постояльцам».