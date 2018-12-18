Общество

Станцию центрального водоснабжения в порховской деревне «забыли» включить в перечень социально важных объектов

Прокуратурой Порховского района по обращению жителя деревни Логовино Порховского района проведена проверка исполнения требований законодательства об электроэнергетике. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре, в ходе проверки установлено, что указом губернатора Псковской области утвержден перечень потребителей, ограничение режима потребления электроэнергии которых, может привести к экономическим, экологическим или социальным последствиям, однако сведения о насосной станции центрального водоснабжения в Логовино в нем отсутствуют.

В этой связи прокуратурой района в адрес главы Порховского района внесено представление об устранении требований закона с требованием о принятии конкретных мер к внесению указанной станции в перечень.

Исполнение представления и устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры Порховского района.