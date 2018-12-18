Общество

Прокуратора нашла несанкционированную свалку под Порховом

Проведенной прокуратурой Порховского района проверкой установлено, что органами местного самоуправления Порхова допускаются нарушения в сфере обращения с отходами. В частности, в ходе осуществления выезда на земельном участке, расположенном по адресу на въезде в садоводческое товарищество «Медик» обнаружена несанкционированная свалка отходов размером 8 на 6 метров.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в соответствии с ч. 1 ст. 11 Федерального закона «Об охране окружающей среды», каждый гражданин имеет право на благоприятную окружающую среду, на ее защиту от негативного воздействия, вызванного хозяйственной и иной деятельностью.

Сброс отходов производства и потребления, в том числе радиоактивных отходов, в поверхностные и подземные водные объекты, на водосборные площади, в недра и на почву - запрещен.

В этой связи прокуратурой района в адрес главы городского поселения «Порхов» внесено представление об устранении требований закона с требованием о принятии конкретных мер по ликвидации свалки и привлечению ответственных должностных лиц администрации к дисциплинарной ответственности.

Устранение выявленных нарушений находится на контроле прокуратуры Порховского района.