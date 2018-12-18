Общество

Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким трагических погибших в Пермоском крае горняков

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким погибших в результате трагедии в Пермском крае на руднике Соликамск-3, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе региональной администрации.

«К сожалению, несмотря на все попытки обезопасить наших шахтеров, это по-прежнему крайне опасная профессия, которая ежегодно забирает жизни отважных горняков. Уверен, что сотрудники МЧС сделали все возможное для спасения попавших в беду людей. Однако иногда даже лучшие из лучших не в силах предотвратить катастрофу», - говорится в соболезновании.

Михаил Ведерников выразил надежду, что, если есть виновники случившегося, то они понесут справедливое наказание. «Мы рады, что хотя бы восемь человек смогли вернуться к своим семьям, вовремя отреагировав на ситуацию», - добавил он.

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«Псковская область сегодня скорбит вместе с Пермским краем. Светлая память погибшим», - заключил Михаил Ведерников.