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Псковичка Полина Филиппова стала первой вице-мисс НЛСК-2018

Псковичка Полина Филиппова стала обладательницей титулов «Первая вице-мисс» и «Мисс Обаяние» Всероссийского конкурса красоты и таланта «Мисс НЛСК - 2018» (Национальная лига студенческих клубов). Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, финал конкурса прошел в Петрозаводском государственном университете. На нем участницы сразились в творческих испытаниях, по итогам которых экспертное жюри определило победительницу и лауреатов.

Каждая девушка представила индивидуальный творческий номер, также были показаны три общих выступления: танец, дефиле и интеллектуальный конкурс. Подготовка к финалу проходила в течение 5 дней, за которые девушки успели не только отрепетировать свои номера, но и узнать Карелию и подружиться между собой.

Титул «Мисс НЛСК - 2018» завоевала студентка второго курса Ставропольского государственного педагогического института Анна Савченко из Железноводска. Девушка не оставила равнодушным никого из зрителей: в своем выступлении она представила монолог «Я береза, как слышите меня?» - воспоминания о военных годах летчика-штурмовика А.А. Тимофеевой-Егоровой. Жюри оценило не только творческие способности Ани, но и ее грацию и находчивость на всех этапах состязания.

Звания «I Вице-Мисс НЛСК 2018» и «II Вице-Мисс НЛСК 2018» получили Полина Филиппова из Пскова и Надежда Соколова из Томска. Кроме того, Полина удостоилась титула «Мисс Обаяние».

Напомним, конкурс «Мисс НЛСК 2018» проводится впервые и имеет статус всероссийского мероприятия. На кастинг было подано более 300 анкет, из которых жюри отобрали 8 участниц - представительниц федеральных округов Российской Федерации. Цель проведения конкурса - выявление и поддержка талантливой молодежи, продвижение студенческого творчества и популяризация его средствами массовой информации, сохранения культуры, развития общественных, социальных и культурных связей между молодежью вузов Российской Федерации.

Организатором конкурса является Национальная лига студенческих клубов, при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи».