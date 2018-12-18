Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Когда не нужен кредит бизнесу
Выставка шуб в Ледовом дворце
Сыры «Кабош»: Росконтроль рекомендует
Телефон прямого эфира 56-73-72
То взлет, то падение
Программа Нового года в Пскове
Что сделала согласительная комиссия?
Искусственная или живая?
Эпоха закручивания гаек
Дело Кузнецова
ООО «Слактис»: В тройке лидеров
 
 
 
ещё Общество 18.12.2018 13:35106 Псковский вице-губернатор Александр Кузнецов до февраля заключен под стражу 23.12.2018 22:372 Прокуратора нашла несанкционированную свалку под Порховом 23.12.2018 22:130 Псковские фермеры снова собрались в Бугрово, чтобы обсудить актуальные вопросы 23.12.2018 21:4442 Уборка Пскова от снега четвертый день подряд ведется круглосуточно - Николай Баринов 23.12.2018 20:519 Псковичка Полина Филиппова стала первой вице-мисс НЛСК-2018 23.12.2018 18:387 Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким трагически погибших в Пермском крае горняков
 
 
 
Самое популярное 21.12.2018 19:513 Умер актер и режиссер Дмитрий Калинин 21.12.2018 23:4719 Комик из Пскова выиграл 3 млн рублей в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ. ВИДЕО 23.12.2018 09:4469 «Псковэлектросвар» и «Псковгеокабель» признаны банкротами 22.12.2018 13:11124 Участники митинга требуют сохранить ГППО «Псковпассажиравтотранс» 23.12.2018 15:4869 В «Вестях недели» рассказали о разрушающихся памятниках культурного наследия в Псковской области
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Псковичка Полина Филиппова стала первой вице-мисс НЛСК-2018

23.12.2018 20:51|ПсковКомментариев: 9

Псковичка Полина Филиппова стала обладательницей титулов «Первая вице-мисс» и «Мисс Обаяние» Всероссийского конкурса красоты и таланта «Мисс НЛСК - 2018» (Национальная лига студенческих клубов). Как сообщили Псковской Ленте Новостей организаторы, финал конкурса прошел в Петрозаводском государственном университете. На нем участницы сразились в творческих испытаниях, по итогам которых экспертное жюри определило победительницу и лауреатов.

Каждая девушка представила индивидуальный творческий номер, также были показаны три общих выступления: танец, дефиле и интеллектуальный конкурс. Подготовка к финалу проходила в течение 5 дней, за которые девушки успели не только отрепетировать свои номера, но и узнать Карелию и подружиться между собой.

Титул «Мисс НЛСК - 2018» завоевала студентка второго курса Ставропольского государственного педагогического института Анна Савченко из Железноводска. Девушка не оставила равнодушным никого из зрителей: в своем выступлении она представила монолог «Я береза, как слышите меня?» - воспоминания о военных годах летчика-штурмовика А.А. Тимофеевой-Егоровой.  Жюри оценило не только творческие способности Ани, но и ее грацию и находчивость на всех этапах состязания.

Звания «I Вице-Мисс НЛСК 2018» и «II Вице-Мисс НЛСК 2018» получили Полина Филиппова из Пскова и Надежда Соколова из Томска. Кроме того, Полина удостоилась титула «Мисс Обаяние».  

Напомним, конкурс «Мисс НЛСК 2018» проводится впервые и имеет статус всероссийского мероприятия. На кастинг было подано более 300 анкет, из которых жюри отобрали 8 участниц - представительниц федеральных округов Российской Федерации. Цель проведения конкурса - выявление и поддержка талантливой молодежи, продвижение студенческого творчества и популяризация его средствами массовой информации, сохранения культуры, развития общественных, социальных и культурных связей между молодежью вузов Российской Федерации.

Организатором конкурса является Национальная лига студенческих клубов, при поддержке Федерального агентства по делам молодежи и Общероссийской общественной организации «Российский союз молодежи».

Теги: #конкурс
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 9Версия для печати
 

 
опрос
В России собираются наказывать за проявления «явного неуважения» к власти, государству и обществу. Как вы относитесь к этой инициативе?
В опросе приняло участие 2186 человек
23.12.2018, 22:599 Российские ученые научились лечить все виды рака светом 23.12.2018, 22:372 Прокуратора нашла несанкционированную свалку под Порховом 23.12.2018, 22:130 Псковские фермеры снова собрались в Бугрово, чтобы обсудить актуальные вопросы 23.12.2018, 21:4442 Уборка Пскова от снега четвертый день подряд ведется круглосуточно - Николай Баринов
23.12.2018, 21:2210 Три россиянина вошли в рейтинг самых удачливых миллиардеров 23.12.2018, 20:519 Псковичка Полина Филиппова стала первой вице-мисс НЛСК-2018 23.12.2018, 20:3435 Российский мэр с годовым доходом в 66 млн рублей отправил дочь в Турцию за счет благотворительного фонда 23.12.2018, 20:151 До 4 лет заключения может получить житель Порховского района за открытую кражу 3000 рублей
23.12.2018, 19:4911 В Новоржеве украли 14 стоек ограждения с центральной улицы города 23.12.2018, 19:267 Мамаев и Кокорин сыграют в футбол против сотрудников СИЗО 23.12.2018, 19:071 До трех лет лишения свободы грозит жительнице Порхова за найденные в парке наркотики 23.12.2018, 18:387 Михаил Ведерников выразил соболезнования родным и близким трагически погибших в Пермском крае горняков
23.12.2018, 18:140 Небольшой снег ожидается в Псковской области в понедельник 23.12.2018, 17:553 В Псковском музее открылся экспозиционной комплекс, посвященный Полине Лозиной 23.12.2018, 17:3110 Опубликовано видео с самыми страшными елками в городах России 23.12.2018, 17:070 Станцию центрального водоснабжения в порховской деревне «забыли» включить в перечень социально важных объектов
23.12.2018, 16:4338 Собаки из псковского приюта «попросили» Деда Мороза сделать им подарки 23.12.2018, 16:160 В Порховском районе вор-рецидивист приговорен к условному лишению свободы на два года 23.12.2018, 15:4869 В «Вестях недели» рассказали о разрушающихся памятниках культурного наследия в Псковской области 23.12.2018, 15:248 На акции «Доброе сердце» в Пскове удалось собрать почти 87 тысяч рублей
23.12.2018, 15:037 Два автомобиля столкнулись на улице Коммунальной в Пскове 23.12.2018, 14:4810 На обслуживание монумента «Ледовое побоище» в 2019 году выделят 1,1 млн рублей 23.12.2018, 14:220 Жительницу Середки отправят на 10 лет в колонию за убийство сожителя 23.12.2018, 14:010 Девять заблокированных в шахте в Соликамске горняков найдены мертвыми
23.12.2018, 13:372 Полиция ищет очевидцев майского ДТП на трассе Новгород - Псков 23.12.2018, 13:160 168 человек погибли и 745 получили ранения после разрушительного цунами в Индонезии 23.12.2018, 12:540 В Псковской области продолжаются поиски пропавшего 8 лет назад мужчины 23.12.2018, 12:291 Семена газонных трав и польские яблоки пытались незаконно провезти в Псковскую область
23.12.2018, 12:070 Региональные льготные перечни лекарств в следующем году будут унифицированы 23.12.2018, 11:435 Воспитанники детской деревни – SOS приняли участие в «Роббо Елке» 23.12.2018, 11:196 В Петербурге откроется монокафе с «дошиками» 23.12.2018, 11:0215 Кадыров заявил о готовности завершить политическую карьеру
23.12.2018, 10:409 В Овсище обеспечили уличным освещением тротуар и дорогу у колледжа 23.12.2018, 10:212 Ансамбль «Солнышко» покажет сегодня «Ганзейский» новогодний концерт 23.12.2018, 10:039 Россиянин совершил первое в истории Шпицбергена ограбление банка 23.12.2018, 09:4469 «Псковэлектросвар» и «Псковгеокабель» признаны банкротами
23.12.2018, 09:1830 Порховские дети показали «моду из отходов». ФОТО 23.12.2018, 09:0174 Президент Эстонии призвала контактировать с Россией даже в условиях санкций 23.12.2018, 00:452 Водители и несовершеннолетняя пассажирка пострадали в ДТП в Великолукском районе 23.12.2018, 00:2216 Загитова и Медведева остались без медалей на чемпионате России
22.12.2018, 22:581 Ученые выяснили причину возникновения хронической усталости 22.12.2018, 22:2616 Собчак и Виторган сняли обручальные кольца после слухов о разводе 22.12.2018, 22:002 Объявлены самые худшие фильмы 2018 года 22.12.2018, 21:270 В Петербурге издадут неизвестный альбом группы «Кино»
22.12.2018, 20:5335 В российских школах появятся старшие и ведущие учителя 22.12.2018, 20:281 Как выжить зимой на трассе: советы псковских спасателей 22.12.2018, 19:552 В Африке взбунтовались из-за фразы из «Короля Льва» 22.12.2018, 19:298 Какие подарки ждут россияне от друзей и родственников на Новый год
22.12.2018, 19:257 К Земле летит полуторакилометровый астероид-«бегемот» 22.12.2018, 19:150 Россиянин Логинов завоевал «серебро» в гонке преследования на этапе Кубка мира по биатлону 22.12.2018, 19:053 Псковский титан большого юмора - Алексей Шамутило рассказал о победе в «Открытом микрофоне» 22.12.2018, 18:410 В Пскове продолжается розыск Валентина Ефремова
22.12.2018, 18:175 Рыбак утонул в устье реки Великой 22.12.2018, 17:4825 В РПЦ призывают к осторожности при принятии закона о наказании на неуважение к обществу и государству 22.12.2018, 17:280 Жителей Псковской области приглашают поздравить с Новым годом родных и близких на стенапризнаний.рф 22.12.2018, 16:5316 Как псковичам выбрать приставку для перехода на цифровое вещание?
22.12.2018, 16:337 В Госдуму внесли законопроект, запрещающий продажу sim-карт в интернете 22.12.2018, 16:240 16 псковичей обратились на «горячую линию» Роспотребнадзора по выбору новогодних подарков 22.12.2018, 15:590 В Великобритании заговорили о Третьей мировой войне с Россией 22.12.2018, 15:450 В воскресенье в Псковской области будет облачно
22.12.2018, 15:246 ГИБДД: Дорожная обстановка в Псковской области остается сложной 22.12.2018, 14:5514 Александр Козловский: От энергетики зависит развитие отечественной экономики в целом 22.12.2018, 14:5545 «Дайте работу своим работникам!» - требуют сотрудники «Псковпассажиравтотранса» от руководства предприятия 22.12.2018, 14:294 Завершилось подключение районов Псковской области ко второму мультиплексу
22.12.2018, 14:229 «Снежную королеву» увидели юные псковичи благодаря проекту «Единой России» 22.12.2018, 14:200 Александр Котов от имени депутатов Собрания поздравил энергетиков с профессиональным праздником 22.12.2018, 13:5314 Сотовые операторы в России объявили о повышении цен 22.12.2018, 13:322 Два сюжета киножурнала «Ералаш» сняты в Пскове
22.12.2018, 13:140 Каждый пятый путешественник в незнакомых странах ищет места, которых нет в путеводителях 22.12.2018, 13:11124 Участники митинга требуют сохранить ГППО «Псковпассажиравтотранс» 22.12.2018, 13:053 В Пскове совершенно потрясающие дети, уверен режиссер «Ералаша» 22.12.2018, 13:0234 Лев Шлосберг - работникам «Псковпассажиравтотранса»: Если будете молчать, предприятия не будет
22.12.2018, 12:413 Определены ставки платы за лесные участки в Псковской области при ведении товарной аквакультуры 22.12.2018, 12:4139 Ульяна Михайлова: Мы не позволим раскроить «Псковпассажиравтотранс» на ООО и раздать маршруты частным компаниям 22.12.2018, 12:302 Борис Грачевский: Мы искренне рады, что «Ералаш» приехал в Псков 22.12.2018, 12:151 Стругокрасненские предприятия наказаны за игнорирование ГИС ЖКХ
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.