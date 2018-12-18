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Уборка Пскова от снега четвертый день подряд ведется круглосуточно - Николай Баринов

Уборка Пскова от снега четвертый день подряд ведется в три смены, круглосуточно: и днем, и ночью. Однако ситуация осложняется тем, что снег идет практически постоянно, а вопрос с его вывозом с территории города пока не решен. Об этом корреспонденту Псковской Ленты Новостей сообщил начальник управления городского хозяйства администрации Пскова Николай Баринов.

По его словам, на сегодняшний день по Завеличью и Центру (подрядчик ООО «УДС Псков») работает девять уборочных машин, которые убирают основные дороги. Параллельно восемь тракторов убирают пешеходные дорожки и территории остановочных комплексов. Автобусные остановки убираются вручную лопатами, а также с помощью спецтехники Bobcat (две единицы).

По Запсковью (ООО «Ситиинвестгрупп») проходят шесть машин. Три машины в резерве, поскольку ситуация пока не считается критической. Плюс шесть тракторов для очистки тротуаров.

«Сегодня ночью выходило восемь тракторов для очистки межквартальных территорий. Эту задачу выполняло МКУ «Служба благоустройства города». Работы завершились в 12:30. В эту ночь они опять выйдут в город и почистят межквартальные территории», - добавил Николай Баринов.

«По моему мнению, критической ситуации в городе нет, несмотря на то, что снег идет постоянно. Есть небольшая временная проблема с вывозом снега. Но думаю в понедельник-вторник начнем вывозить. Сейчас снег, который сдвигается снегоуборочной техникой к обочинам, к бордюру, в течение нескольких часов снова растягивается автомобилями. Через три часа после интенсивного движения рыхлый снег снова оказывается на проезжей части. Вывозить снег начнем ночью, как только решится вопрос с полигоном. Уверен, что ситуация резко поменяется в лучшую сторону», - добавил начальник УГХ.

Николай Баринов отметил, что ему пока не известен победитель аукциона на вывоз мусора. Он ожидает, что протокол с результатами конкурса будет опубликован в понедельник.

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Также чиновник заверил, что все нормативы по уборке городских дорог в Пскове выдерживаются, а качество и объем выполняемых работ тщательно контролируется. «На уборочной технике установлены системы навигации ГЛОНАСС, поэтому мы можем проверить, сколько раз она выходила за сутки. У нас в городе они проходят за день три раза, больше они не могут. Все наши подрядчики псковские, они очень ответственны, всегда на связи.