Общество

Псковские фермеры снова собрались в Бугрово, чтобы обсудить актуальные вопросы

21 декабря в деревне Бугрово Пушкиногорского района Ассоциация крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов Псковской области «Псковский фермер» провела заседание расширенного Совета по итогам работы в 2018 году. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения «Яблоко»,президент Ассоциации, глава крестьянского (фермерского) хозяйства «Прометей», депутат Собрания депутатов Гдовского района Александр Конашенков по традиции приглашает на итоговый разговор года на Совете Ассоциации всех ее членов, чиновников администрации области, депутатов.

На этот раз для обсуждения вопросов развития фермерского движения приехали заместитель губернатора Псковской области по экономике Нинель Салагаева, начальник Государственного управления сельского хозяйства Николай Романов, начальник Государственного управления ветеринарии Вера Баданина, и. о. директора Псковского регионального филиала «Россельхозбанка» Сергей Кононов, руководители и представители агропромышленных предприятий.

Снова приехал к псковским фермерам легендарный основатель российского фермерского движения, почетный президент Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР), доктор экономических наук, профессор Владимир Башмачников.

В течение нескольких часов фермеры, предприниматели и чиновники обсуждали вопросы состояния и развития фермерского движения в Псковской области. К сожалению, вклад фермеров в общий объем валового сельскохозяйственного производства в области остается недостаточным.

«При этом в Стратегии устойчивого развития сельских территорий России предусмотрено, что доля крестьянских (фермерских) хозяйств и индивидуальных предпринимателей в производстве продукции сельского хозяйства к 2020 году должна составить 13,4%, к 2030 году - 20%. В Псковской области эта доля в последние годы колеблется на критическом уровне от 2,4% до 3,1% (по России в целом свыше 12%), показатели Псковской области являются неудовлетворительными», - отмечает депутат областного Собрания от фракции «Яблоко» Лев Шлосберг.

Среди 12 внесенных депутатом поправок в проект бюджета Псковской области на 2019 год две касались поддержки фермерского движения и направлены на расширение поддержки начинающих фермеров и развитие семейных животноводческих ферм на базе крестьянских (фермерских) хозяйств. Обе поправки (как и другие поправки Льва Шлосберга) не были поддержаны администрацией Псковской области.

Выступая перед участниками заседания, он прокомментировал результаты обсуждения поправок на согласительной комиссии по проекту бюджета и сказал: «Коллеги, четвертый год я приезжаю на почти все ваши заседания, и четвертый год здесь обсуждаются одни и те же проблемы одними и теми же словами. Значит, что-то не работает, потому что проблемы не решаются. Когда администрация области вносит в областное Собрание проект бюджета области, в том числе проект расходов по государственной программе «Развитие сельского хозяйства Псковской области», все размеры финансирования уже согласованы и определены, исправить что-то практически невозможно.

Вам необходимо весной, в то время, когда вы засеваете свои поля, засевать и поля бюджета, обсуждать с управлением сельского хозяйства, заместителем губернатора, губернатором свои финансовые возможности и потребности, чтобы бюджет отвечал вашим чаяниям и планам. Составляют бюджет чиновники, а работать с этими деньгами можете только вы. Призываю и вас, и представителей администрации области приступить к максимально раннему согласованию расходов бюджета в части поддержки фермеров».

Депутат отдельно обратился к присутствующим на встрече Нинель Салагаевой и Николаю Романову с предложением согласовывать все параметры государственной поддержки фермерского движения с самими фермерами до того, как проект бюджета вносится в областное Собрание.

Участники заседания избрали также делегатов от Псковской области на ХХХ съезд АККОР. Ими стали Александр Конашенков, член Совета ассоциации фермер Константин Яровой и председатель Псковского регионального отделения Движения сельских женщин России Юлия Рощина.