Общество

Банки стали чаще выдавать кредиты российским пенсионерам

Российские банки стали чаще выдавать займы пенсионерам. Об этом свидетельствуют данные Объединенного кредитного бюро (ОКБ), с которыми ознакомились «Известия».

Объем выданных лицам старше 60 лет займов за первые 10 месяцев этого года вырос по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 42% и составил 403,3 млрд рублей. Кроме того, увеличилось и число самих клиентов пенсионного возраста. При этом отмечается, что кредитные организации предоставляют им средства охотнее, чем молодежи.

В Национальном бюро кредитных историй (НБКИ) рассказали, что наибольшим спросом у старшего поколения пользуются потребительские займы. Их средний размер составляет 103,18 тыс. рублей. Это самый низкий показатель среди всех возрастных групп. При этом меньше всего людей после 60 лет интересует ипотека.

По мнению экспертов, пенсионеры выгодны банкам. Они обращают внимание на регулярный доход, исполнительность при оплате и низкую закредитованность данной возрастной категории.