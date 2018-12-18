Общество

Путин и Медведев рассказали о встрече Нового года

Руководство страны и лидеры партий определились с своими планами на новогодние праздники. Так, Владимир Путин встретит Новый год с родными и близкими, а Дмитрий Медведев намерен покататься на лыжах в Сочи.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин вынужденно проведет новогоднюю ночь в самолете, чтобы утром 1 января присутствовать на инаугурации президента Бразилии, рассказали «Известиям» в пресс-службе нижней палаты парламента.

Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак сообщил «Известиям», что традиционно планирует новогодние праздники провести дома, с семьей.

В то же время лидер ЛДПР заявил «Известиям», что уже дал команду по всем структурам партии работать 31 декабря до 18:00. Вечером политик хочет прогуляться по Москве, поскольку очень любит суету за несколько часов до боя курантов.

«Тверская будет открыта для прогулок. Зайду в Елисеевский магазин, посмотрю, что люди покупают к праздничному столу. Пройду на Пушкинскую площадь, поздравлю всех и поеду домой», — сказал Жириновский.

По его словам, дома он хочет собрать небольшую компанию. При этом на столе будет минимум закусок и «ни грамма алкоголя».

«Немного морепродуктов, легкий салатик — вовсе не обязательно делать оливье, и, может быть, отварные пельмешки. А соленья, грибы, маринады — это все тяжелая пища, всё это вредно, на ночь это есть нельзя», — указал Жириновский.

Глава КПРФ Геннадий Зюганов сообщил «Известиям», что в новогоднюю ночь хочет уехать со своей семьей на подмосковную базу отдыха Снегири.

«У меня большой педагогический стаж. Позанимаюсь с внуками (их у него восемь. — «Известия») — почитаю им книги, проверю, как подготовились к сессии, будем кататься на лыжах», — отметил Зюганов.

Председатель «Справедливой России» Сергей Миронов в Новый год всегда старается быть дома, с родными. «Что касается новогоднего стола, то обязательная программа — это три блюда: холодец, селедка под шубой, салат оливье», — сказал он «Известиям».