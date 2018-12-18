Общество

В Пскове мерчандайзер в среднем зарабатывает в два раза меньше, чем в Москве

Сервис по поиску высокооплачиваемой работы Superjob в декабре проанализировал зарплаты мерчандайзеров в 70 крупнейших городах России.

Так, по данным Superjob, мерчандйзер в Пскове в среднем получает 22 000 рублей, когда его московский коллега может рассчитывать в среднем на заработок в 40 000 рублей в месяц, а петербургский – 33 000 рублей в месяц.

У представителя этой профессии в соседних крупных городах зарплата достигает следующих показателей: Ленинградская область – 27 000 рублей, Нижний Новгород – 22 000 рублей, Тверь – 25 000 рублей, Смоленск – 22 000 рублей в месяц.