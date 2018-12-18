Общество

Наступившая последняя рабочая неделя года будет шестидневной - Роструд

Последним рабочим днем уходящего года станет ближайшая суббота, 29 декабря, напомнили в Федеральной службе по труду и занятости.

«Наступившая рабочая неделя, последняя в уходящем году, будет шестидневной, и последним рабочим днём будет суббота, 29 декабря. Такой вариант выбран для того, чтобы не прерывать "новогодние каникулы". Соответственно, выходной день с ближайшей субботы перенесён на понедельник, 31 декабря», - заявил «Интерфаксу» замглавы ведомства Иван Шкловец.

Он также напомнил, что после длинной рабочей недели россиян ждут десятидневные новогодние выходные, которые начнутся в ближайшее воскресенье, 30 декабря 2018 года, и продлятся до вторника, 8 января 2019 года включительно.

«Таким образом, первая рабочая неделя следующего года будет трехдневной - со среды, 9 января, по пятницу, 11 января», - сказал И.Шкловец.