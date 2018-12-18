Общество

Васильева назвала максимальный объем «домашки» для школьников

Министр просвещения России Ольга Васильева рассказала о предельных допустимых объемах домашнего задания для школьников. Об этом чиновник заявила в интервью «Российской газете» в воскресенье, 23 декабря.

Васильева отметила высокую автономность школ. По ее мнению, объем и содержание домашних заданий являются ответственностью конкретных образовательных организаций и конкретных педагогов.

«Однако предельная нагрузка на ребенка строго регламентирована: в первом классе домашнее задание не задают, во 2-3-х классах школьник не должен тратить на него больше полутора часов, в 4-5-х классах допускается максимум два часа, в 6-8-х - 2,5 часа, в 9-11-х - до 3,5 часа», - заявила министр.

Помимо этого, Васильева отметила, что нынешние школьники плохо владеют функциональным чтением. «Им трудно работать с текстом: понимать содержание, запоминать его, анализировать. Как следствие - могут возникнуть проблемы по остальным школьным предметам, дети начинают проводить за уроками весь вечер», - отметила она.

Министр предложила в качестве решения родителям вновь начать читать книжки своим детям вместо выдачи им электронных гаджетов.

В этом же интервью Васильева призвала разгрузить учащихся средних учебных заведений от домашних заданий на время новогодних праздников. «Я считаю, что не надо этого делать. Мы и так загружены и перегружены, поэтому праздник - тем более новогодний - должен быть праздником», - пояснила она.

19 декабря в интервью «Известиям» министр просвещения заявила, что ее ведомство в настоящее время занимается составлением психологического портрета современного школьника. По ее словам, мир изменился, а последние исследования такого рода проводились 30 лет назад.