Общество

В Островском районе по требованию прокурора от должности освобожден муниципальный служащий

Островская межрайонная прокуратура провела проверку соблюдения законодательства о муниципальной службе в деятельности администрации района.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в областной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что в нарушение требований Федерального закона от 02.03.2007 №25-ФЗ «О муниципальной службе в Российской Федерации» на главную должность муниципальной службы категории «В» в исполнительно-распорядительном органе местного самоуправления принято лицо без необходимого уровня образования.

В этой связи межрайонным прокурором в адрес главы Островского района внесено представление с требованием незамедлительного устранения выявленных нарушений закона.

Требования прокурора удовлетворены, нарушения закона устранены, работник освобожден от занимаемой должности.