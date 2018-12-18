Общество

Печорский муниципальный жилищный инспектор наказан за внеплановую проверку юрлица

Прокуратура Печорского района провела проверку соблюдения законодательства о защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении муниципального контроля (надзора).

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе надзорных мероприятий установлено, что инспектором муниципального жилищного контроля администрации Печорского района незаконно проведена проверка в отношении юридического лица, которая не была включена в ежегодный план проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, размещенный на официальном сайте Генеральной прокуратуры Российской Федерации и в информационной системе ФГИС «Единый реестр проверок».

В этой связи прокурором района в отношении муниципального жилищного инспектора возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ (несоблюдение должностным лицом органа местного самоуправления, осуществляющим контрольные функции, требований законодательства о муниципальном контроле).

Постановлением мирового судьи судебного участка № 13 по Печорскому району муниципальный жилищный инспектор привлечен к административной ответственности.