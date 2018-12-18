Общество

Каждый второй россиянин назвал важнейшим событием года открытие Крымского моста, каждый третий - ЧМ по футболу, свидетельствует опрос

Около половины россиян считают важнейшими событиями уходящего года открытие Крымского моста и пенсионную реформу, и большинство оценивает для себя 2018 год в целом как неплохой, свидетельствуют данные опроса «Левада-центра», поступившие в «Интерфакс».

Согласно результатам социологического исследования, 47% россиян важнейшим событием уходящего года считают открытие Крымского моста, а 46% респондентов - законодательное утверждение изменений в пенсионной системе.

Более трети опрошенных к важнейшим событиям уходящего года отнесли выборы президента РФ (37%), проведение Чемпионата мира по футболу (36%), пожар в торговом центре «Зимняя вишня» в Кемерово (34%), отмечают социологи.

По данным «Левада-центра», 28% респондентов отметили трагедию, связанную с убийствами в Керченском политехническом колледже, а каждый четвертый россиянин выделил инцидент у Керченского пролива и введение военного положения на Украине.

22% опрошенных, по данным социологического исследования, к важнейшим событиям уходящего года относят военные действия в Сирии, включая гибель в сентябре российского самолета-разведчика.

Каждый пятый респондент, по данным «Левада-центра», важнейшим событием года назвал зимние Олимпийские игры в Южной Корее, где российские спортсмены выступали под нейтральным флагом.

19% респондентов, как отмечают социологи, в качестве важнейшего события выделили продолжение конфликта на востоке Украины.

Акции протеста, связанные с изменениями в российской пенсионной системе, наиболее значимыми событиями назвали 16% опрошенных, и такой же удельный вес респондентов пришелся на тех, кто прежде всего следил за ситуацией вокруг Украинской православной церкви.

Каждый десятый россиянин полагает, что важнейшим событием уходящего года стали региональные и местные выборы 9 сентября, отмечают социологи.

По данным опроса, численность россиян, считающих, что 2018 год оказался труднее предыдущего, вчетверо превысило удельный вес тех, кто считает, что год был легче, чем в 2017 году. По данным «Левада-центра», 45% респондентов полагают, что уходящий год оказался для них труднее предыдущего, а 11% опрошенных, напротив, считают, что он оказался легче. 44% опрошенных, как отмечают социологи, не находят, что 2018 год в чем то изменился по сравнению с предыдущим.

По данным социологов, 57% респондентов считают, что лично для них год был удачный, а 31% опрошенных придерживаются противоположного мнения. 13% респондентов, как отмечают социологи, затрудняются определить, насколько для них удачным, или, напротив, неудачным, оказался 2018 год.

Опрос проведен 13- 19 декабря 2018 года по репрезентативной всероссийской выборке городского и сельского населения объемом 1600 человек в возрасте от 18 лет и старше в 136 населенных пунктах 52 субъектов РФ.