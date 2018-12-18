Общество

Врачи рассказали, как избежать похмелья после празднования Нового года

Врачи рассказали о том, как чувствовать себя бодрым и здоровым после праздничного застолья 1 января. Для этого нужно соблюдать ряд рекомендаций, об этом в понедельник, 24 декабря, пишет РИА Новости.

Как рассказала кандидат медицинских наук, главный врач госпиталя для ветеранов войн №2 департамента здравоохранения Москвы Вера Шастина, самый простой способ избежать похмелья - не пить совсем.

«И некоторые семьи следуют этому совету, наливая в фужеры безалкогольные газированные и негазированные напитки, в том числе домашнего приготовления. Ведь залог отличного настроения и веселого праздника - это радость общения с близкими и родными людьми. Но Новый год - праздник особенный, и хотя бы бокал шампанского во время боя курантов поднимет почти каждый россиянин», - сказала Шастина.

Она добавила, что до праздничного стола, 31 декабря, не стоит выпивать с самого утра. Также, по ее словам, стоит «хорошо поесть за три-четыре часа до застолья». Шастина пояснила, что во время праздничного застолья не стоит ограничиваться закусками.

Врачи отметила, что хороший способ избежать плохого самочувствия после праздничной ночи - не мешать алкогольные напитки. По ее словам, это вызывает сильное опьянение.

«После первого бокала шампанского, выберите себе напиток вечера. Но и здесь надо следовать принципам: не смешивать зерновые спирты - водка, виски, джин, виноградные - вино, коньяк, бренди, а также ягодные, фруктовые и иные. Покупать алкоголь надо лишь в надежных торговых точках», - добавила Шастина.

По ее словам, в напитки можно добавлять лед, чтобы в результате выпить больше жидкости и меньше алкоголя. Она также отметила, что сухие вина надо разбавлять водой, а крепкие напитки разбавлять газировкой не стоит.

«Особенно хочется сказать про заблуждения, которые бытуют в народе. Не стоит съедать жирную пищу или масло перед приемом алкоголя. Это грозит резким переходом в состояние "нестояния", произойдет сбой в работе ферментных систем и резко вырастет нагрузка на печень и поджелудочную железу. Тем более что и меню новогоднего стола к этому располагает. Это грозит изжогой, тяжестью в желудке, расстройством кишечника и тошнотой», - добавила эксперт.