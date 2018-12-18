Общество

Псковские садоводы записали обращение Путину. ВИДЕО

Председатели садоводческих товариществ в Псковской области при поддержке областной организации профсоюза работников жизнеобеспечения обратились к президенту РФ Владимиру Путину от имени 50 тысяч псковских садоводов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Псковского облсовпрофа, в своем видеобращении они просят отложить вступление в силу Федерального закона 217-ФЗ «О ведении гражданами садоводства и огородничества для собственных нужд и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации», нацеленный, отмечают они, на развал садоводческих объединений.