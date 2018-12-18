18 нарушений земельного законодательства зафиксировал псковский Росреестр на минувшей неделе

На прошедшей неделе специалисты отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области провели 18 внеплановых проверок соблюдения земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили и зафиксировали 18 нарушений.
Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ведомства, по итогам проверок возбуждено 9 дел об административных правонарушениях, 6 собственников привлечены к административной ответственности, выдано 15 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила 60000 рублей. Взыскано 15000 рублей. Устранено 5 нарушений.