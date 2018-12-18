Общество

18 нарушений земельного законодательства зафиксировал псковский Росреестр на минувшей неделе

На прошедшей неделе специалисты отдела государственного земельного надзора Управления Росреестра по Псковской области провели 18 внеплановых проверок соблюдения земельного законодательства в регионе, в ходе которых выявили и зафиксировали 18 нарушений.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального ведомства, по итогам проверок возбуждено 9 дел об административных правонарушениях, 6 собственников привлечены к административной ответственности, выдано 15 предписаний об устранении нарушений земельного законодательства. Общая сумма наложенных штрафов составила 60000 рублей. Взыскано 15000 рублей. Устранено 5 нарушений.