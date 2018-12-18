Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Карта нового поколения от 2ГИС
Сыры «Кабош»: Росконтроль рекомендует
Когда не нужен кредит бизнесу
ООО «Слактис»: В тройке лидеров
То взлет, то падение
Программа Нового года в Пскове
Что сделала согласительная комиссия?
Дело Кузнецова
Искусственная или живая?
Эпоха закручивания гаек
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 18.12.2018 13:35106 Псковский вице-губернатор Александр Кузнецов до февраля заключен под стражу 24.12.2018 15:540 Пыталовские единороссы провели новогоднюю акцию «Дарю свое тепло» 24.12.2018 15:440 Разделить законопроект об официальных символах региона на три предлагает Псковское областное Собрание 24.12.2018 15:391 Более половины жителей России не видят угрозы массовых протестов в 2019 году 24.12.2018 15:113 Михаил Ведерников подарил детям Псковской области поездку в Большой Московский цирк 24.12.2018 14:281 Главу Печорского района оштрафовали за нарушения при размещении электронного аукциона по ремонту Изборского ДК
 
 
 
Самое популярное 21.12.2018 19:514 Умер актер и режиссер Дмитрий Калинин 21.12.2018 23:4720 Комик из Пскова выиграл 3 млн рублей в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ. ВИДЕО 23.12.2018 09:4480 «Псковэлектросвар» и «Псковгеокабель» признаны банкротами 23.12.2018 15:4886 В «Вестях недели» рассказали о разрушающихся памятниках культурного наследия в Псковской области 22.12.2018 13:11126 Участники митинга требуют сохранить ГППО «Псковпассажиравтотранс»
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Тяжело раненые и не единожды преданные...

24.12.2018 11:56|ПсковКомментариев: 3

У каждого ребенка своя судьба. Кто-то ежедневно окружен родительской заботой, а кто-то с самого рождения не знает, что такое материнская любовь и отцовское надежное плечо, и оказывается в детском доме. Потому что бросили, предали с самых первых дней жизни. Многие детишки оказываются в сиротских учреждениях, потому что их родителей лишили родительских прав... Независимо от причин, которые привели детей в детдом, каждый ребенок мечтает о семейном тепле и с надеждой смотрит на каждого незнакомого дядю и тетю, которые появляются в учреждении. А вдруг они пришли за мной? Вдруг это мои мама и папа?

А если не «вдруг»? Везет не всем. Самых маленьких и здоровеньких малышей усыновляют более охотно. Подросткам и детям с проблемами в развитии приходится ждать и надеяться годами - проходить процесс смотрин перед потенциальными усыновителями, а потом узнавать, что тебя не выбрали. И так по кругу. Уберечь детей от такого стресса и унизительных эмоций позволяет Общероссийская информационно-поисковая система для усыновителей «Видеопаспорт», созданная в 2006 году. На сегодняшний день она является самым эффективным высокотехнологичным мультимедийным комплексом, направленным на поддержку усыновления детей в России и обеспечивает наиболее эффективный доступ потенциальных усыновителей к данным о детях, оставшихся без попечения родителей. Сегодня этот проект эффективно работает и на территории Псковской области. Подробнее о его преимуществах и итогах реализации в псковском регионе рассказала одна из создателей проекта, автор и ведущая проекта «У вас будет ребенок», благодаря которой обрели семью порядка 4 тысяч детей, Елена Кизякова.

- Елена Владимировна, вы работаете в Псковской области с начала 2010 года - 8 лет. Ощущается ли прогресс в устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи?

- Да конечно. Псковская область вообще один из лидеров по устройству детей сирот в семьи по России. Когда мы 10 лет назад начинали нашу рубрику, учреждения были переполнены. В Псковской области тоже. То есть за эти годы в псковском регионе очень много учреждений закрыто, и даже те, которые сохранились, стоят полупустые. Или там находится много, как мы говорим, домашних ребятишек, которые помещены там временно в связи с трудной жизненной ситуацией, в которой оказались их родители.

- Вы, в частности, работали в Печорском и Псковском детском домах, причем, с непростыми детьми — не по характеру, а по судьбе и по здоровью.

- Да, когда мы начинали работать 10 лет назад, у нас даже и список для съемок был большой - по 30, 50 ребятишек. Сегодня у нас в списке всего 11 ребятишек. Это детки, как мы называем, из категории трудно устраиваемых. Это детки из больших семей, по возрасту большие. Ну и в прошлую командировку мы снимали деток с инвалидностью. Наш задача - помочь трудно устраиваемым деткам. Потому что по другим деткам стоит очередь из усыновителей - маленьких, у которых нет проблем со здоровьем, устраивают и без нас.

- В списке добрых дел вашей команды есть примеры, когда. Казалось бы, сама судьба против. И все равно дети в семье и счастливы.

- Идея создания видеопаспорта родилась именно в связи с тем, что дети, которых мы показывали в рубрике «У вас будет ребенок», которые годами находились в учреждениях. Именно это натолкнуло нас на мысль подробно рассказывать и показывать каждого ребенка. В нашей практике были случаи, когда люди брали 12-летнего мальчика, хоть изначально приходили за светловолосой девочкой трех лет. Но когда видели своего кареглазого Сережу, они понимали, что их судьба - не какая-то абстрактная девочка, а именно этот ребенок их сын. Поэтому наша задача визуально показать его, какой он - светленький или темненький, пробежаться по его характеру - добрый, ласковый, любит петь - танцевать. Наша задача - раскрыть личность каждого ребенка, а с учетом того, что наши детки по возрасту постарше, уже есть что раскрывать.

- Многие думают, что видеопаспорт ребенка — это маленькая рубрика программы вашего супруга. Но ведь это далеко не так, и огромная работа вашей команды остается за кадром.

- Рубрика — это только верхушка айсберга. Это для привлечения зрителя. А видеопаспорт — это огромный фильм о каждом ребенке. Это фильм с участием педагогов, психологов, врача. Это съемки в школе, реальные ответы ребенка у доски, а не постановочные истории. Это реальные тетради ребенка. И большое интервью с ним. Если в рубрике мы ограничены по хронометражу, то в видеопаспорте не ограничены. Часто воспитатели меня спрашивают: «а сколько мне говорить?». А я говорю: «столько, сколько считаете нужным». Видеопаспорт - очень близкое, но заочное знакомство с ребенком. Для нас очень важно было не травмировать его бесконечными смотринами с учетом того, что, когда детки становятся постарше, они понимают, что происходит. Система знакомства с детьми такова, что кандидат в усыновители или приемные родители получает направление на ребенка, которое действует в течение 10 дней, и за это время он должен принять решение. И вот представьте, когда по фотографиям, которые существовали прежде, будущие родители начинают фантазировать, каким может быть этот ребенок. Потому что многой информации попросту нет. Глаза серые, волосы русые, характер спокойный. Он приезжает в учреждение из другого региона, и там его встречает другой ребенок, который.... ну не его. И дети прекрасно понимают, что происходят смотрины. Приехали дяди и тети, привезли подарки и больше не возвращаются. Насколько хватит сердца ребенка, чтобы каждый раз выходить к таким дядям и тетям? Не забывайте, что это дети раненые. Тяжело раненые и не единожды преданные. И вот сколько раз они могут выходить на эти смотрины? Что касается родителей, тоже сердца никакого не хватит ездить по стране и искать ребенка. Что дает видеопаспорт? Он позволяет, имея такой большой фильм, заочно близко познакомиться с ребенком. Дома, в кругу семьи, чтобы не только мама и папа, но также бабушки и дедушки, братья и сестры могли посмотреть на ребенка. Ребенок не знает, что его выбирают и, самое главное, не узнает, что его не выбрали. У нас неслучайно в фильме выступает врач. Пожалуйста, консультируйтесь, каков диагноз. Справитесь вы с этой проблемой или нет? Примите решение на берегу - до того, как едете знакомиться с ребенком. Еще для нашей команды важно, чтобы люди заранее соизмерили свои силы. Самое страшное — это возвраты. За эти 10 дней, на которые дается направление, можно совершить ошибку, не соизмерив свои силы. А видеопаспорт дает возможность подумать и доконсультироваться хоть полгода, хоть год. Поэтому, я считаю, что видеопаспорт помогает людям найти друг друга.

- Чем вам помогает государство? Понимаю, что с регионами, в которые вы приезжаете, у вас складывается, как правило, многолетнее сотрудничество. Вам помогают отделы, управления, комитеты опеки и попечительства. Наши отделы, я знаю, тоже с вами плотно работают. И там не злобные тетки, а нормальные.

- Замечательные люди. Я очень люблю нашу опеку, а особенно Псковской области признаюсь в любви. Люди работают неравнодушные.

- Чем помогают?

- Всем. Помогают тем, что принимают нас и позволяют нам здесь работать. Режим наибольшего благоприятствования.

- А финансовая поддержка осуществляется? Это ведь недешевое удовольствие - снимать подобного рода паспорта.

- У нас два источника финансирования. В течение нескольких лет мы работали с Минобрнауки, и у нас были контракты на создание видеопаспортов. Вторая история — спонсоры. Мы привлекаем людей бизнеса. С ними вообще достаточно легко говорить, когда они видят результат.

- Два года назад была неприятная история по отношению к вам, когда ваш проект обвиняли чуть ли не в зарабатывании на судьбах детей. Чем это закончилось и с чем вы это связываете? Это происки аналогичных проектов или просто в принципе недопонимание ситуации, в которой вы находитесь? Или это погоня СМИ за жареными фактами?

- Думаю, все понемногу было, а может и не понемногу, а по полной программе. Самое главное, это закончилось проверкой Генпрокуратуры. И очень хорошо, что в итоге она нас проверила, и мы можем честно заявить, что никаких нарушений не найдено. Это самое главное. Это наш ответ всем нечистоплотным людям, недоброжелателям, которые пытались загубить это дело. Но они пытались загубить не просто дело, а поломать судьбы детей. Потому что то, что мы делаем, реально помогает.

- С таким бременем, когда на вас вдруг навалились и решили, что для вас это бизнес, тяжело продолжать свою работу. Как вы это преодолели?

- Тяжело. Конечно, работе это крепко помешало. Но мы продолжаем, и наша любимая Псковская область нас в этом поддерживает. Мы идем дальше. С какими-то потерями, в том числе репутационными, но после проверки, надеюсь, они восстановлены. Идем дальше. Тяжело, но идем.

Беседовала Любовь Кузнецова

Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 3Версия для печати
 

 
опрос
В России собираются наказывать за проявления «явного неуважения» к власти, государству и обществу. Как вы относитесь к этой инициативе?
В опросе приняло участие 2326 человек
24.12.2018, 16:060 Псковское сельхозуправление будет следить за техническим состоянием аттракционов  24.12.2018, 16:020 Граждане с Ближнего Востока с детьми пытались нелегально перейти границу в Себежском районе 24.12.2018, 15:540 Пыталовские единороссы провели новогоднюю акцию «Дарю свое тепло» 24.12.2018, 15:440 Разделить законопроект об официальных символах региона на три предлагает Псковское областное Собрание
24.12.2018, 15:391 Более половины жителей России не видят угрозы массовых протестов в 2019 году 24.12.2018, 15:1817 Интерактив: Для водителей «Псковпассажиравтотранса» в Пскове действуют альтернативные ПДД? 24.12.2018, 15:130 Ситуацию с парковкой у здания ГИБДД Псковской области обсудила комиссия по безопасности дорожного движения 24.12.2018, 15:113 Михаил Ведерников подарил детям Псковской области поездку в Большой Московский цирк
24.12.2018, 14:5021 Рейтинг 100 самых влиятельных псковичей: итоги проекта 24.12.2018, 14:420 Премьера новогоднего спектакля «Чук и Гек» состоялась в Псковском драмтеатре. ФОТО 24.12.2018, 14:281 Главу Печорского района оштрафовали за нарушения при размещении электронного аукциона по ремонту Изборского ДК 24.12.2018, 14:270 Комитет по законодательству рассмотрел бюджет области-2019 перед вторым чтением
24.12.2018, 14:207 Матвиенко назвала оскорбительным законопроект о запрете подарков учителям и врачам 24.12.2018, 14:1033 Лев Шлосберг предложил областному Собранию свой вариант флага Псковской области 24.12.2018, 13:571 Клиенты Tele2 оценили безлимитный интернет за границей 24.12.2018, 13:451 ГИБДД подготовит предложения об ужесточении наказания за превышение скорости к 1 марта
24.12.2018, 13:4217 Генпрокуратура РФ: в стране растут коррупция и взяточничество 24.12.2018, 13:400 Великолукские школьники познакомились с Полистовским заповедником 24.12.2018, 13:390 Во дворе дома №41 по Рижскому проспекту в Пскове прошел новогодний праздник 24.12.2018, 13:281 Михаил Ведерников принял участие в заседании антинаркотического комитета под председательством Владимира Колокольцева
24.12.2018, 13:163 Кто будет следить за исполнением закона о запрете продажи «вейпов» подросткам, выясняли псковские парламентарии 24.12.2018, 13:1013 У нас нет панических настроений - «дорожный» подрядчик по уборке Запсковья 24.12.2018, 13:067 «Приподнятый» пешеходный переход поставят общественники в Пскове на улице Байкова 24.12.2018, 13:061 Интерактив: Дети ходят в школу на ближнем Запсковье в потемках
24.12.2018, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 24.12.2018, 12:5611 «Снежный полигон» начнет работать в Пскове ночью 24.12.2018, 12:520 В Пскове прошел конкурс на лучший экскурсионный маршрут и лучшего экскурсовода 24.12.2018, 12:442 Заместитель председателя правления Пенсионного фонда РФ Сергей Чирков посетил Псковскую область
24.12.2018, 12:400 «Социальный» комитет Псковского областного Собрания одобрил бюджет-2019 во втором чтении 24.12.2018, 12:330 Губернаторские новогодние елки принимают первых посетителей 24.12.2018, 12:230 «Постскриптум»: Бюджет-2019 и ситуация с «Псковпассажиравтотрансом» 24.12.2018, 12:220 На «Четырех углах» в Пскове столкнулись ВАЗ и «Шкода»
24.12.2018, 12:1913 Тарифы на электроэнергию для населения Псковской области в 2019 году повысятся дважды 24.12.2018, 12:045 Для псковских пенсионеров пройдет «Танцевальный батл» 24.12.2018, 11:599 Бюджетный комитет одобрил индексацию социальных выплат в Псковской области 24.12.2018, 11:563 Тяжело раненые и не единожды преданные...
24.12.2018, 11:542 В Пскове на улице Свердлова могут продлить зону действия одностороннего движения 24.12.2018, 11:530 Доходы областного бюджета-2018 увеличатся на 1,2 млрд рублей  24.12.2018, 11:4929 В Пскове на центральных проспектах уберут еще несколько нерегулируемых пешеходных переходов 24.12.2018, 11:470 Областные власти сосредоточат в своих руках полномочия по формированию маршрутной сети в муниципалитетах
24.12.2018, 11:410 В Великих Луках обчистили ВАЗ 24.12.2018, 11:307 90% пешеходных переходов в Пскове не соответствуют нормам освещенности 24.12.2018, 11:260 18 нарушений земельного законодательства зафиксировал псковский Росреестр на минувшей неделе 24.12.2018, 11:110 Максимальный период предоставления субсидий на возмещение затрат по оплате труда инвалидов увеличится до 9 месяцев
24.12.2018, 11:090 Профильный комитет Псковского областного Собрания рекомендовал принять бюджет-2019 во втором чтении 24.12.2018, 10:432 Терминал для сбора данных украла женщина из великолукского торгового центра 24.12.2018, 10:401 Приобрести с выгодой яркий и энергичный Ford EcoSport предлагают в «Эльва Моторс» 24.12.2018, 10:2694 Псковские садоводы записали обращение Путину. ВИДЕО
24.12.2018, 10:159 Врачи рассказали, как избежать похмелья после празднования Нового года 24.12.2018, 10:060 2ГИС выпустил карту нового поколения 24.12.2018, 10:0312 Каждый второй россиянин назвал важнейшим событием года открытие Крымского моста, каждый третий - ЧМ по футболу, свидетельствует опрос 24.12.2018, 09:504 Два человека пострадали в столкновении иномарок в Печорском районе
24.12.2018, 09:393 Печорский муниципальный жилищный инспектор наказан за внеплановую проверку юрлица 24.12.2018, 09:340 Из-за протянутого поперек дороги буксировочного троса произошло ДТП в Великолукском районе 24.12.2018, 09:330 Урок-презентация «Старая новогодняя игрушка» прошел в Псковском музее колледжа искусств 24.12.2018, 09:331 В Пскове девочка пострадала после наезда иномарки на металлическое ограждение
24.12.2018, 09:285 В Островском районе по требованию прокурора от должности освобожден муниципальный служащий 24.12.2018, 09:200 В стругокрасненской деревне Пламя на пожаре погибла женщина 24.12.2018, 09:116 Васильева назвала максимальный объем «домашки» для школьников 24.12.2018, 08:560 «Детский новогодний марафон» по скалолазанию прошел в Пскове
24.12.2018, 08:500 ДТП затрудняет движение на улице Поземского в Пскове 24.12.2018, 08:443 Наступившая последняя рабочая неделя года будет шестидневной - Роструд 24.12.2018, 08:286 В Пскове мерчандайзер в среднем зарабатывает в два раза меньше, чем в Москве 24.12.2018, 08:131 В России предложили регулировать оборот подарочных карт
24.12.2018, 08:0113 Путин и Медведев рассказали о встрече Нового года 24.12.2018, 07:188 Банки стали чаще выдавать кредиты российским пенсионерам 23.12.2018, 22:5916 Российские ученые научились лечить все виды рака светом 23.12.2018, 22:375 Прокуратора нашла несанкционированную свалку под Порховом
23.12.2018, 22:132 Псковские фермеры снова собрались в Бугрово, чтобы обсудить актуальные вопросы 23.12.2018, 21:4476 Уборка Пскова от снега четвертый день подряд ведется круглосуточно - Николай Баринов 23.12.2018, 21:2213 Три россиянина вошли в рейтинг самых удачливых миллиардеров 23.12.2018, 20:5113 Псковичка Полина Филиппова стала первой вице-мисс НЛСК-2018
23.12.2018, 20:3448 Российский мэр с годовым доходом в 66 млн рублей отправил дочь в Турцию за счет благотворительного фонда 23.12.2018, 20:155 До 4 лет заключения может получить житель Порховского района за открытую кражу 3000 рублей 23.12.2018, 19:4917 В Новоржеве украли 14 стоек ограждения с центральной улицы города 23.12.2018, 19:2610 Мамаев и Кокорин сыграют в футбол против сотрудников СИЗО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.