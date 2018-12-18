Общество

Тяжело раненые и не единожды преданные...

У каждого ребенка своя судьба. Кто-то ежедневно окружен родительской заботой, а кто-то с самого рождения не знает, что такое материнская любовь и отцовское надежное плечо, и оказывается в детском доме. Потому что бросили, предали с самых первых дней жизни. Многие детишки оказываются в сиротских учреждениях, потому что их родителей лишили родительских прав... Независимо от причин, которые привели детей в детдом, каждый ребенок мечтает о семейном тепле и с надеждой смотрит на каждого незнакомого дядю и тетю, которые появляются в учреждении. А вдруг они пришли за мной? Вдруг это мои мама и папа?

А если не «вдруг»? Везет не всем. Самых маленьких и здоровеньких малышей усыновляют более охотно. Подросткам и детям с проблемами в развитии приходится ждать и надеяться годами - проходить процесс смотрин перед потенциальными усыновителями, а потом узнавать, что тебя не выбрали. И так по кругу. Уберечь детей от такого стресса и унизительных эмоций позволяет Общероссийская информационно-поисковая система для усыновителей «Видеопаспорт», созданная в 2006 году. На сегодняшний день она является самым эффективным высокотехнологичным мультимедийным комплексом, направленным на поддержку усыновления детей в России и обеспечивает наиболее эффективный доступ потенциальных усыновителей к данным о детях, оставшихся без попечения родителей. Сегодня этот проект эффективно работает и на территории Псковской области. Подробнее о его преимуществах и итогах реализации в псковском регионе рассказала одна из создателей проекта, автор и ведущая проекта «У вас будет ребенок», благодаря которой обрели семью порядка 4 тысяч детей, Елена Кизякова.

- Елена Владимировна, вы работаете в Псковской области с начала 2010 года - 8 лет. Ощущается ли прогресс в устройстве детей, оставшихся без попечения родителей, в семьи?

- Да конечно. Псковская область вообще один из лидеров по устройству детей сирот в семьи по России. Когда мы 10 лет назад начинали нашу рубрику, учреждения были переполнены. В Псковской области тоже. То есть за эти годы в псковском регионе очень много учреждений закрыто, и даже те, которые сохранились, стоят полупустые. Или там находится много, как мы говорим, домашних ребятишек, которые помещены там временно в связи с трудной жизненной ситуацией, в которой оказались их родители.

- Вы, в частности, работали в Печорском и Псковском детском домах, причем, с непростыми детьми — не по характеру, а по судьбе и по здоровью.

- Да, когда мы начинали работать 10 лет назад, у нас даже и список для съемок был большой - по 30, 50 ребятишек. Сегодня у нас в списке всего 11 ребятишек. Это детки, как мы называем, из категории трудно устраиваемых. Это детки из больших семей, по возрасту большие. Ну и в прошлую командировку мы снимали деток с инвалидностью. Наш задача - помочь трудно устраиваемым деткам. Потому что по другим деткам стоит очередь из усыновителей - маленьких, у которых нет проблем со здоровьем, устраивают и без нас.

- В списке добрых дел вашей команды есть примеры, когда. Казалось бы, сама судьба против. И все равно дети в семье и счастливы.

- Идея создания видеопаспорта родилась именно в связи с тем, что дети, которых мы показывали в рубрике «У вас будет ребенок», которые годами находились в учреждениях. Именно это натолкнуло нас на мысль подробно рассказывать и показывать каждого ребенка. В нашей практике были случаи, когда люди брали 12-летнего мальчика, хоть изначально приходили за светловолосой девочкой трех лет. Но когда видели своего кареглазого Сережу, они понимали, что их судьба - не какая-то абстрактная девочка, а именно этот ребенок их сын. Поэтому наша задача визуально показать его, какой он - светленький или темненький, пробежаться по его характеру - добрый, ласковый, любит петь - танцевать. Наша задача - раскрыть личность каждого ребенка, а с учетом того, что наши детки по возрасту постарше, уже есть что раскрывать.

- Многие думают, что видеопаспорт ребенка — это маленькая рубрика программы вашего супруга. Но ведь это далеко не так, и огромная работа вашей команды остается за кадром.

- Рубрика — это только верхушка айсберга. Это для привлечения зрителя. А видеопаспорт — это огромный фильм о каждом ребенке. Это фильм с участием педагогов, психологов, врача. Это съемки в школе, реальные ответы ребенка у доски, а не постановочные истории. Это реальные тетради ребенка. И большое интервью с ним. Если в рубрике мы ограничены по хронометражу, то в видеопаспорте не ограничены. Часто воспитатели меня спрашивают: «а сколько мне говорить?». А я говорю: «столько, сколько считаете нужным». Видеопаспорт - очень близкое, но заочное знакомство с ребенком. Для нас очень важно было не травмировать его бесконечными смотринами с учетом того, что, когда детки становятся постарше, они понимают, что происходит. Система знакомства с детьми такова, что кандидат в усыновители или приемные родители получает направление на ребенка, которое действует в течение 10 дней, и за это время он должен принять решение. И вот представьте, когда по фотографиям, которые существовали прежде, будущие родители начинают фантазировать, каким может быть этот ребенок. Потому что многой информации попросту нет. Глаза серые, волосы русые, характер спокойный. Он приезжает в учреждение из другого региона, и там его встречает другой ребенок, который.... ну не его. И дети прекрасно понимают, что происходят смотрины. Приехали дяди и тети, привезли подарки и больше не возвращаются. Насколько хватит сердца ребенка, чтобы каждый раз выходить к таким дядям и тетям? Не забывайте, что это дети раненые. Тяжело раненые и не единожды преданные. И вот сколько раз они могут выходить на эти смотрины? Что касается родителей, тоже сердца никакого не хватит ездить по стране и искать ребенка. Что дает видеопаспорт? Он позволяет, имея такой большой фильм, заочно близко познакомиться с ребенком. Дома, в кругу семьи, чтобы не только мама и папа, но также бабушки и дедушки, братья и сестры могли посмотреть на ребенка. Ребенок не знает, что его выбирают и, самое главное, не узнает, что его не выбрали. У нас неслучайно в фильме выступает врач. Пожалуйста, консультируйтесь, каков диагноз. Справитесь вы с этой проблемой или нет? Примите решение на берегу - до того, как едете знакомиться с ребенком. Еще для нашей команды важно, чтобы люди заранее соизмерили свои силы. Самое страшное — это возвраты. За эти 10 дней, на которые дается направление, можно совершить ошибку, не соизмерив свои силы. А видеопаспорт дает возможность подумать и доконсультироваться хоть полгода, хоть год. Поэтому, я считаю, что видеопаспорт помогает людям найти друг друга.

- Чем вам помогает государство? Понимаю, что с регионами, в которые вы приезжаете, у вас складывается, как правило, многолетнее сотрудничество. Вам помогают отделы, управления, комитеты опеки и попечительства. Наши отделы, я знаю, тоже с вами плотно работают. И там не злобные тетки, а нормальные.

- Замечательные люди. Я очень люблю нашу опеку, а особенно Псковской области признаюсь в любви. Люди работают неравнодушные.

- Чем помогают?

- Всем. Помогают тем, что принимают нас и позволяют нам здесь работать. Режим наибольшего благоприятствования.

- А финансовая поддержка осуществляется? Это ведь недешевое удовольствие - снимать подобного рода паспорта.

- У нас два источника финансирования. В течение нескольких лет мы работали с Минобрнауки, и у нас были контракты на создание видеопаспортов. Вторая история — спонсоры. Мы привлекаем людей бизнеса. С ними вообще достаточно легко говорить, когда они видят результат.

- Два года назад была неприятная история по отношению к вам, когда ваш проект обвиняли чуть ли не в зарабатывании на судьбах детей. Чем это закончилось и с чем вы это связываете? Это происки аналогичных проектов или просто в принципе недопонимание ситуации, в которой вы находитесь? Или это погоня СМИ за жареными фактами?

- Думаю, все понемногу было, а может и не понемногу, а по полной программе. Самое главное, это закончилось проверкой Генпрокуратуры. И очень хорошо, что в итоге она нас проверила, и мы можем честно заявить, что никаких нарушений не найдено. Это самое главное. Это наш ответ всем нечистоплотным людям, недоброжелателям, которые пытались загубить это дело. Но они пытались загубить не просто дело, а поломать судьбы детей. Потому что то, что мы делаем, реально помогает.

- С таким бременем, когда на вас вдруг навалились и решили, что для вас это бизнес, тяжело продолжать свою работу. Как вы это преодолели?

- Тяжело. Конечно, работе это крепко помешало. Но мы продолжаем, и наша любимая Псковская область нас в этом поддерживает. Мы идем дальше. С какими-то потерями, в том числе репутационными, но после проверки, надеюсь, они восстановлены. Идем дальше. Тяжело, но идем.

Беседовала Любовь Кузнецова