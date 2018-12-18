Общество

Доходы областного бюджета-2018 увеличатся на 1,2 млрд рублей

Доходы областного бюджета на 2018 год и плановый период 2019-2020 годов увеличатся на 1,2 млрд рублей. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, законопроект о внесении изменений в главный финансовый документ текущего года рассмотрен сегодня на заседании комитета Псковского областного Собрания по бюджету, финансам и налоговой политике.

По подгруппе «Безвозмездные поступления от других бюджетов» доходы увеличиваются в 2018 году на 1236194 тысяч рублей. По статье «Дотации» поступления в 2018 году увеличиваются на 514811 тысяч рублей.

Уменьшена субсидия на реализацию мероприятий по комплексному обустройству населенных пунктов в сельской местности объектами социальной, инженерной инфраструктуры и автомобильными дорогами государственных программ на устойчивое развитие сельских территорий на 13937 тысяч рублей.

По статье «Субвенции» поступления на 2018 год увеличиваются на 14876 тыс. рублей.

Расходы бюджета увеличены на 1708491 тысячу рублей.

Отдельно заместитель руководителя главного финансового управления региона Людмила Павлова остановилась на восстановлении платежеспособности ГППО «Псковпассажиравтотранс». На эти цели в этом году будет направлено 135 млн рублей.

Окончательное решение по изменениям в бюджет будет принято на сессии регионального парламента 25 декабря.