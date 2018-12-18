Общество

Для псковских пенсионеров пройдет «Танцевальный батл»

26 декабря в рамках проекта « Университет серебряного возраста - дорога к долголетию 80+» и проекта «Единой России» «Старшее поколение» пройдет «Танцевальный батл». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения Пенсионного фонда России по Псковской области, участниками состязания станут группы оздоровительного танца Пскова, Порховского района, танцевальные и фольклорные коллективы Псковского района, хоровой коллектив «С песней по жизни» Пыталово, которые вовлекли в активную творческую жизнь граждан зрелого возраста. Цель мероприятия - пропаганда практик здорового образа жизни среди пенсионеров.

В качестве зрителей будут присутствовать члены местных отделений ООО СПР г. Пскова, Псковского, Порховского, Островского, Пыталовского районов.

Танцевальный батл состоит из 5 туров, в которых участники представят не только домашние заготовки – по 2 танцевальных номера, но и продемонстрируют умение коллективной импровизации в танце, не останутся в стороне капитаны команд-участниц, в «Поединке капитанов» они покажут свое исполнительское мастерство под музыкальное попурри.

Вести мероприятие и поднимать настроение будут хоровой коллектив «С песней по жизни» Пыталово и фольклорный коллектив из Карамышево «Ситцевые тетки».

«Танцевальный батл» пройдет в конференц-зале «Газпром межрегионгаз Псков» по адресу: Псков, Рижский пр., д. 20.

Проект «Университет серебряного возраста – дорога к долголетию 80+» реализуется на средства гранта президента Российской Федерации на развитие гражданского общества, предоставленный Фондом президентских грантов.