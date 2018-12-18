Псковcкая обл.
Эхо Москвы реклама на сайте
Поиск
Отменить Поиск
Карта нового поколения от 2ГИС
Когда не нужен кредит бизнесу
Сыры «Кабош»: Росконтроль рекомендует
Искусственная или живая?
Программа Нового года в Пскове
Что сделала согласительная комиссия?
ООО «Слактис»: В тройке лидеров
Дело Кузнецова
То взлет, то падение
Эпоха закручивания гаек
Телефон прямого эфира 56-73-72
 
 
 
ещё Общество 18.12.2018 13:35106 Псковский вице-губернатор Александр Кузнецов до февраля заключен под стражу 24.12.2018 15:540 Пыталовские единороссы провели новогоднюю акцию «Дарю свое тепло» 24.12.2018 15:440 Разделить законопроект об официальных символах региона на три предлагает Псковское областное Собрание 24.12.2018 15:391 Более половины жителей России не видят угрозы массовых протестов в 2019 году 24.12.2018 15:113 Михаил Ведерников подарил детям Псковской области поездку в Большой Московский цирк 24.12.2018 14:281 Главу Печорского района оштрафовали за нарушения при размещении электронного аукциона по ремонту Изборского ДК
 
 
 
Самое популярное 21.12.2018 19:514 Умер актер и режиссер Дмитрий Калинин 21.12.2018 23:4720 Комик из Пскова выиграл 3 млн рублей в шоу «Открытый микрофон» на ТНТ. ВИДЕО 23.12.2018 09:4480 «Псковэлектросвар» и «Псковгеокабель» признаны банкротами 23.12.2018 15:4886 В «Вестях недели» рассказали о разрушающихся памятниках культурного наследия в Псковской области 22.12.2018 13:11126 Участники митинга требуют сохранить ГППО «Псковпассажиравтотранс»
Новости партнеров
Загрузка...
Загрузка...
Общество

Губернаторские новогодние елки принимают первых посетителей

24.12.2018 12:33|ПсковКомментариев: 0

В воскресенье, 23 декабря, стартовала неделя Губернаторских елок для детей Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, первые представления состоялись в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина. Их участниками стали около 700 человек: воспитанники школ-интернатов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, а также ребята из малообеспеченных семей и их родители.

Юные псковичи приняли участие в новогодних интермедиях у елки «Волшебный колокольчик» и «Пришла Коляда» и стали зрителями спектакля «Чук и Гек». Аналогичная программа запланирована на 29, 30 и 31 декабря.

24, 25, 26 декабря и 8 января новогодние представления пройдут в южной столице региона. В Великолукском драматическом театре гостей праздников ждет программа с Дедом Морозом и Снегурочкой и спектакль «Кошкин дом».

Всего Губернаторские елки смогут посетить около 3 тысяч ребят Псковского региона. Каждый из них получит от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сладкий подарок.

Организаторами новогодних торжеств выступают комитеты по культуре, образованию и социальной защите Псковской области.

Теги: #Новый год
Источник: Псковская Лента Новостей
Комментариев: 0Версия для печати
 

 
опрос
В России собираются наказывать за проявления «явного неуважения» к власти, государству и обществу. Как вы относитесь к этой инициативе?
В опросе приняло участие 2326 человек
24.12.2018, 16:060 Псковское сельхозуправление будет следить за техническим состоянием аттракционов  24.12.2018, 16:020 Граждане с Ближнего Востока с детьми пытались нелегально перейти границу в Себежском районе 24.12.2018, 15:540 Пыталовские единороссы провели новогоднюю акцию «Дарю свое тепло» 24.12.2018, 15:440 Разделить законопроект об официальных символах региона на три предлагает Псковское областное Собрание
24.12.2018, 15:391 Более половины жителей России не видят угрозы массовых протестов в 2019 году 24.12.2018, 15:1818 Интерактив: Для водителей «Псковпассажиравтотранса» в Пскове действуют альтернативные ПДД? 24.12.2018, 15:130 Ситуацию с парковкой у здания ГИБДД Псковской области обсудила комиссия по безопасности дорожного движения 24.12.2018, 15:113 Михаил Ведерников подарил детям Псковской области поездку в Большой Московский цирк
24.12.2018, 14:5021 Рейтинг 100 самых влиятельных псковичей: итоги проекта 24.12.2018, 14:420 Премьера новогоднего спектакля «Чук и Гек» состоялась в Псковском драмтеатре. ФОТО 24.12.2018, 14:281 Главу Печорского района оштрафовали за нарушения при размещении электронного аукциона по ремонту Изборского ДК 24.12.2018, 14:270 Комитет по законодательству рассмотрел бюджет области-2019 перед вторым чтением
24.12.2018, 14:207 Матвиенко назвала оскорбительным законопроект о запрете подарков учителям и врачам 24.12.2018, 14:1033 Лев Шлосберг предложил областному Собранию свой вариант флага Псковской области 24.12.2018, 13:571 Клиенты Tele2 оценили безлимитный интернет за границей 24.12.2018, 13:451 ГИБДД подготовит предложения об ужесточении наказания за превышение скорости к 1 марта
24.12.2018, 13:4217 Генпрокуратура РФ: в стране растут коррупция и взяточничество 24.12.2018, 13:400 Великолукские школьники познакомились с Полистовским заповедником 24.12.2018, 13:390 Во дворе дома №41 по Рижскому проспекту в Пскове прошел новогодний праздник 24.12.2018, 13:281 Михаил Ведерников принял участие в заседании антинаркотического комитета под председательством Владимира Колокольцева
24.12.2018, 13:163 Кто будет следить за исполнением закона о запрете продажи «вейпов» подросткам, выясняли псковские парламентарии 24.12.2018, 13:1013 У нас нет панических настроений - «дорожный» подрядчик по уборке Запсковья 24.12.2018, 13:067 «Приподнятый» пешеходный переход поставят общественники в Пскове на улице Байкова 24.12.2018, 13:061 Интерактив: Дети ходят в школу на ближнем Запсковье в потемках
24.12.2018, 13:030 Начинается видеотрансляция программы «Постскриптум» 24.12.2018, 12:5611 «Снежный полигон» начнет работать в Пскове ночью 24.12.2018, 12:520 В Пскове прошел конкурс на лучший экскурсионный маршрут и лучшего экскурсовода 24.12.2018, 12:442 Заместитель председателя правления Пенсионного фонда РФ Сергей Чирков посетил Псковскую область
24.12.2018, 12:400 «Социальный» комитет Псковского областного Собрания одобрил бюджет-2019 во втором чтении 24.12.2018, 12:330 Губернаторские новогодние елки принимают первых посетителей 24.12.2018, 12:230 «Постскриптум»: Бюджет-2019 и ситуация с «Псковпассажиравтотрансом» 24.12.2018, 12:220 На «Четырех углах» в Пскове столкнулись ВАЗ и «Шкода»
24.12.2018, 12:1913 Тарифы на электроэнергию для населения Псковской области в 2019 году повысятся дважды 24.12.2018, 12:045 Для псковских пенсионеров пройдет «Танцевальный батл» 24.12.2018, 11:599 Бюджетный комитет одобрил индексацию социальных выплат в Псковской области 24.12.2018, 11:563 Тяжело раненые и не единожды преданные...
24.12.2018, 11:542 В Пскове на улице Свердлова могут продлить зону действия одностороннего движения 24.12.2018, 11:530 Доходы областного бюджета-2018 увеличатся на 1,2 млрд рублей  24.12.2018, 11:4929 В Пскове на центральных проспектах уберут еще несколько нерегулируемых пешеходных переходов 24.12.2018, 11:470 Областные власти сосредоточат в своих руках полномочия по формированию маршрутной сети в муниципалитетах
24.12.2018, 11:410 В Великих Луках обчистили ВАЗ 24.12.2018, 11:307 90% пешеходных переходов в Пскове не соответствуют нормам освещенности 24.12.2018, 11:260 18 нарушений земельного законодательства зафиксировал псковский Росреестр на минувшей неделе 24.12.2018, 11:110 Максимальный период предоставления субсидий на возмещение затрат по оплате труда инвалидов увеличится до 9 месяцев
24.12.2018, 11:090 Профильный комитет Псковского областного Собрания рекомендовал принять бюджет-2019 во втором чтении 24.12.2018, 10:432 Терминал для сбора данных украла женщина из великолукского торгового центра 24.12.2018, 10:401 Приобрести с выгодой яркий и энергичный Ford EcoSport предлагают в «Эльва Моторс» 24.12.2018, 10:2694 Псковские садоводы записали обращение Путину. ВИДЕО
24.12.2018, 10:159 Врачи рассказали, как избежать похмелья после празднования Нового года 24.12.2018, 10:060 2ГИС выпустил карту нового поколения 24.12.2018, 10:0312 Каждый второй россиянин назвал важнейшим событием года открытие Крымского моста, каждый третий - ЧМ по футболу, свидетельствует опрос 24.12.2018, 09:504 Два человека пострадали в столкновении иномарок в Печорском районе
24.12.2018, 09:393 Печорский муниципальный жилищный инспектор наказан за внеплановую проверку юрлица 24.12.2018, 09:340 Из-за протянутого поперек дороги буксировочного троса произошло ДТП в Великолукском районе 24.12.2018, 09:330 Урок-презентация «Старая новогодняя игрушка» прошел в Псковском музее колледжа искусств 24.12.2018, 09:331 В Пскове девочка пострадала после наезда иномарки на металлическое ограждение
24.12.2018, 09:285 В Островском районе по требованию прокурора от должности освобожден муниципальный служащий 24.12.2018, 09:200 В стругокрасненской деревне Пламя на пожаре погибла женщина 24.12.2018, 09:116 Васильева назвала максимальный объем «домашки» для школьников 24.12.2018, 08:560 «Детский новогодний марафон» по скалолазанию прошел в Пскове
24.12.2018, 08:500 ДТП затрудняет движение на улице Поземского в Пскове 24.12.2018, 08:443 Наступившая последняя рабочая неделя года будет шестидневной - Роструд 24.12.2018, 08:286 В Пскове мерчандайзер в среднем зарабатывает в два раза меньше, чем в Москве 24.12.2018, 08:131 В России предложили регулировать оборот подарочных карт
24.12.2018, 08:0113 Путин и Медведев рассказали о встрече Нового года 24.12.2018, 07:188 Банки стали чаще выдавать кредиты российским пенсионерам 23.12.2018, 22:5916 Российские ученые научились лечить все виды рака светом 23.12.2018, 22:375 Прокуратора нашла несанкционированную свалку под Порховом
23.12.2018, 22:132 Псковские фермеры снова собрались в Бугрово, чтобы обсудить актуальные вопросы 23.12.2018, 21:4476 Уборка Пскова от снега четвертый день подряд ведется круглосуточно - Николай Баринов 23.12.2018, 21:2213 Три россиянина вошли в рейтинг самых удачливых миллиардеров 23.12.2018, 20:5113 Псковичка Полина Филиппова стала первой вице-мисс НЛСК-2018
23.12.2018, 20:3448 Российский мэр с годовым доходом в 66 млн рублей отправил дочь в Турцию за счет благотворительного фонда 23.12.2018, 20:155 До 4 лет заключения может получить житель Порховского района за открытую кражу 3000 рублей 23.12.2018, 19:4917 В Новоржеве украли 14 стоек ограждения с центральной улицы города 23.12.2018, 19:2610 Мамаев и Кокорин сыграют в футбол против сотрудников СИЗО
Читать всё
Лента новостей
© Псковская Лента Новостей (ПЛН), 2000-2018

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью "Гражданская пресса"

Полное использование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet - гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна

18+

18+
Редакция: 180007, Псковская область, г. Псков, ул. Петровская, д.51, redaktor@pln-pskov.ru
тел. 8 (8112) 72-22-07
Главный редактор
А.М. Савенко
Заместитель главного редактора — выпускающий редактор
М.В. Кулешова
Общие вопросы:
redaktor@pln-pskov.ru
Технические вопросы:
admin@pln-pskov.ru
Мобильная версия сайта:
http://m.pln24.ru
Реклама на сайте
(8112) 720-120
reklama@businesspskov.ru
Подписаться на уведомления Отписаться от уведомлений
Дизайн сайта
Плам Сквер Софтваре
Рейтинг@Mail.ru
30
Ваш браузер использует блокировщик рекламы.
Он мешает корректной работе сайта.
Для того, чтобы этого избежать добавьте наш сайт в белый список. Как это сделать.