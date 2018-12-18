Общество

Губернаторские новогодние елки принимают первых посетителей

В воскресенье, 23 декабря, стартовала неделя Губернаторских елок для детей Псковской области. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, первые представления состоялись в Псковском академическом театре драмы им. А. С. Пушкина. Их участниками стали около 700 человек: воспитанники школ-интернатов, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, дети с ограниченными возможностями здоровья и дети-инвалиды, а также ребята из малообеспеченных семей и их родители.

Юные псковичи приняли участие в новогодних интермедиях у елки «Волшебный колокольчик» и «Пришла Коляда» и стали зрителями спектакля «Чук и Гек». Аналогичная программа запланирована на 29, 30 и 31 декабря.

24, 25, 26 декабря и 8 января новогодние представления пройдут в южной столице региона. В Великолукском драматическом театре гостей праздников ждет программа с Дедом Морозом и Снегурочкой и спектакль «Кошкин дом».

Всего Губернаторские елки смогут посетить около 3 тысяч ребят Псковского региона. Каждый из них получит от губернатора Псковской области Михаила Ведерникова сладкий подарок.

Организаторами новогодних торжеств выступают комитеты по культуре, образованию и социальной защите Псковской области.