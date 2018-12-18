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Общество

Заместитель председателя правления Пенсионного фонда РФ Сергей Чирков посетил Псковскую область

24.12.2018 12:44|ПсковКомментариев: 2

Делегация Исполнительной дирекции Пенсионного фонда Российской Федерации  с рабочим визитом посетила Отделение ПФР по Псковской области.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в ОПРФ, в состав делегации  вошли  заместитель председателя правления ПФР Сергей Чирков, начальник Департамента по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей Олег Полохов,  начальник Департамента правовой политики  Татьяна Лесникова, заместитель начальника Департамента организации назначения  и выплаты пенсий Елена Савченко.

В ходе визита представители руководства ПФР встретились с коллективом Отделения и  территориальных органов.

В своем  выступлении  перед собравшимися заместитель председателя правления ПФР Сергей Чирков осветил основные аспекты реализации Федерального закона  от 03.10.2018 № 350-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам назначения и выплаты пенсий» и отметил, что первоочередной задачей на сегодняшний день является индексация страховых пенсий неработающим пенсионерам с 1 января 2019 года и  выплата  25%  надбавки к фиксированной выплате страховой пенсии неработающим гражданам, имеющим  не менее 30 лет стажа работы в сельском хозяйстве и проживающим на селе. Отделение ПФР по Псковской области готово к выполнению этих задач.

Кроме того, на совещании были рассмотрены вопросы выполнения Пенсионным фондом России новой функции, возложенной на него законодательством, по представлению сведений о лицах предпенсионного возраста для предоставления им налоговых льгот и соответствующих мер социальной поддержки.

Важно, что Отделению ПФР по Псковской области Правлением ПФР поручено осуществлять работу по установлению пенсий гражданам, проживающим в Латвии, в рамках реализации Договора о пенсионном обеспечении между нашей страной и этим государством. Выбор Отделения таким центром компетенции продиктован большим опытом работы на данном направлении и профессионализмом сотрудников пенсионной службы.

Сергей Чирков отдельно остановился на  передаче Отделению ПФР по Псковской области этих полномочий.

Начальник Департамента по вопросам пенсионного обеспечения лиц, проживающих за границей, Олег Полохов  разъяснил механизм организации работы по установлению пенсий в рамках Договора и взаимодействия с Государственным агентством социального страхования Латвийской Республики (ГАСС).

Управляющий  Наталья Мельникова проинформировала  собравшихся об основных итогах работы Отделения в 2018 году и задачах на ближайшую перспективу. В выступлении были сделаны акценты на представление  территориальными органами государственных услуг  ПФР в электронном виде, взаимодействие с организациями-партнерами, страхователями  и МФЦ,  а также на готовность коллектива  к реализации федерального закона от  03.10.2018 № 350-ФЗ и новой  функции  Отделения по назначению пенсий гражданам, проживающим в Латвии.

В преддверии 28 годовщины  образования Пенсионного фонда  РФ Сергей Чирков поздравил коллектив Отделения и территориальных органов ПФР с профессиональным праздником,  и вручил ведомственные награды.

Также в ходе рабочего визита  делегация руководителей ПФР посетила Архив Отделения, клиентскую службу Управления ПФР в г. Пскове и Псковском районе и  межрайонное Управление ПФР в Порховском районе.

Теги: #пенсионный фонд
Источник: Псковская Лента Новостей
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