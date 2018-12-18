Общество

Кто будет следить за исполнением закона о запрете продажи «вейпов» подросткам, выясняли псковские парламентарии

Законопроект о запрете продажи «вейпов» подросткам рассмотрели члены комитета Псковского областного Собрания по труду и социальной политике, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Законодательную инициативу о запрете продажи гражданам до 18 лет электронных сигарет и популярных среди молодежи электронных устройств для курения подготовили члены фракции ЛДПР Юрий Павлинов, Антон Минаков и Сергей Литвиненко. Законопроектом предлагается установить на территории Псковской области запрет розничной продажи несовершеннолетним электронных систем доставки никотина и жидкостей для них.

Коллеги поинтересовались у автора законодательной инициативы Юрия Павлинова, есть ли соответствующий федеральный закон. Депутат пояснил, что федерального закона нет, но есть опыт других регионов.

Депутат, педагог Елена Даньшова («Единая Россия») отметила, что ей очень близка озвученная проблема, так как подростки действительно зачастую употребляют данные вещества. В то же время она на данный момент не понимает, как контролировать исполнение закона.

Представитель УМВД присоединился к опасениям Елены Даньшовой. По его словам, вопрос является актуальным, но на сегодняшний день у полиции нет полномочий по контролю за исполнением подобных законов.

Все участники заседания признали необходимость законопроекта, однако вопрос с его исполнением остался нерешенным. Председатель комитета Виктор Антонов («Единая Россия») высказал опасения, что принятая инициатива так и останется «хотелками». С этим суждением не согласился Юрий Павлинов. По его мнению, даже просто информация о запрете, распространенная в школах, может остановить часть подростков от покупки курительных и нюхательных смесей.

В результате обсуждения парламентарии приняли решение рекомендовать инициативу к одобрению в первом чтении на сессии 25 декабря.