Общество

Михаил Ведерников принял участие в заседании антинаркотического комитета под председательством Владимира Колокольцева

Губернатор Псковской области Михаил Ведерников в понедельник, 24 декабря, принял участие в заседании Государственного антинаркотического комитета, которое провел министр внутренних дел Российской Федерации, генерал полиции Владимир Колокольцев в режиме видеоконференцсвязи.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе областной администрации, участники совещания обсудили перспективы развития государственных реабилитационных центров. Речь шла и о необходимости повышения эффективности взаимодействия реабилитационных центров Русской православной церкви с органами госвласти.

Кроме того, в рамках заседания ГАК были подведены итоги работы по раннему выявлению потребителей наркотических средств и психотропных веществ. В первую очередь говорили о результатах проведения социально-психологического тестирования.

Напомним, что в Псковской области создана и работает система комплексной реабилитации и ресоциализации, предусматривающая участие всех заинтересованных ведомств, а также органов местного самоуправления. Так, например, уже на протяжении ряда лет на территории региона успешно реализуется программа по выдаче сертификатов на реабилитацию для потребителей наркотических средств и психотропных веществ. С 2014 года выдано 38 сертификатов, все получившие их лица успешно завершили шестимесячную программу реабилитации и трудоустроились.

Наркологическую помощь на территории Псковской области оказывают в региональном Наркологическом диспансере и его филиале в Великих Луках, а также на базе 24 наркологических кабинетов в межрайонных больницах. В регионе также функционируют 4 реабилитационных центра, открытых по инициативе общественных организаций. В течение этого года реабилитационную помощь там получили около 150 человек.

Также областные власти оказывают грантовую поддержку социально некоммерческим организациям, работающим в сфере профилактики и реабилитации. Грантовый фонд ежегодно составляет 5 млн рублей.

Что касается социально-психологического тестирования, в этом году в Псковской области в профилактическом исследовании приняли участие более 30 тыс школьников и студентов региона.