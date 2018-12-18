Общество

Во дворе дома №41 по Рижскому проспекту в Пскове прошел новогодний праздник

В преддверии Нового года партийный проект «Крепкая семья» организовал праздник для юных жителей Пскова. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», мероприятие состоялось во дворе дома №41 по Рижскому проспекту, где накануне была установлена и украшена ель.

На праздник собралось около 200 детей и родителей. «Гномы и скоморохи играли с ребятами в «барыню», «догонялки» и прочие народные игры. А затем в праздничном хороводе появилась Снегурочка, и веселье разгорелось с новой силой. Когда дети вдоволь набегались, пришло время позвать самого главного волшебника новогоднего праздника – Деда Мороза», - рассказала региональный координатор проекта «Единой России» «Крепкая семья», заместитель главы города Пскова Елена Полонская.

Дети рассказывали Деду Морозу стихотворения и пели песни, а тот доставал из своего мешка конфеты, мандарины, пригласительные билеты на новогоднее представление, карандаши и альбомы для рисования - подарков хватило всем выступающим. Также каждый участник праздника получил на память диск с мультфильмом о Пскове и Великих Луках.

В завершение Полонская пожелала псковичам исполнения желаний, здоровья и благополучия в наступающем году.

Отметим, что содействие в проведении мероприятия оказало общественное движение «Свое», лидером которого является депутат Госдумы, член фракции «Единой России» и Президиума Генсовета партии Александр Козловский.