Общество

Великолукские школьники познакомились с Полистовским заповедником

В пятницу, 21 декабря, великолукские школьники познакомились с удивительной природой Полистовья и работой заповедника. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в заповеднике, познавательные встречи прошли в Великолукской центральной городской библиотеке для учеников школы №9 и в школе №13.

Фото предоставлено Великолукской центральной городской библиотекой

На презентациях ребятам рассказали о заповедной системе России, разных типах особо охраняемых природных территорий и, более подробно, о Полистовском заповеднике. Теперь школьники знают, каковы природные функции верхового болота, почему эту экосистему нужно охранять, какие редкие виды здесь обитают, и кто работает в заповеднике, для того чтобы сохранить природные богатства Полистовья.

После презентации ребята посмотрели несколько видеороликов, снятых в Полистовском заповеднике: небольшой фильм об экологическом туризме, видео о научной работе и записи в фотоловушек.

Школьники особенно заинтересовались возможностью познакомиться с болотом поближе и планирует приехать на экскурсию в заповедник в следующем году.

В Великолукской библиотеке также был установлен информационный стенд Полистовского заповедника, с которым смогут ознакомиться все посетители.