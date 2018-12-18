Общество

Генпрокуратура РФ: в стране растут коррупция и взяточничество

В России увеличилось число выявляемых коррупционных преступлений, сообщил официальный представитель Генеральной прокуратуры РФ Александр Куренной, пишет «Интерфакс».

«Число преступлений коррупционного характера по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличилось на 2,3 %», - сказал А.Куренной на видеоканале «Эфир» в понедельник.

Всего, по его данным, за 11 месяцев текущего года таких преступлений зарегистрировано почти 29 тысяч.

Кроме того, отметил представитель надзорного ведомства, количество преступлений, предусмотренных статьей 291 УК РФ (дача взятки), выросло на 11%, а их общее число с начала года составило 2408.

Возросло с 3094 до 3315 число деяний, предусмотренных статьей 290 УК РФ (получение взятки)", добавил А.Куренной.