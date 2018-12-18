Общество

Матвиенко назвала оскорбительным законопроект о запрете подарков учителям и врачам

Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что считает избыточным и оскорбительным законопроект о запрете подарков учителям и врачам.

«Вот, не надо перегибать, не надо дури, не надо этого уже такого унизительного отношения к людям. Ну, что это такое? Я против, считаю это избыточным, неправильным, ненужным», - сказала В.Матвиенко на пресс-конференции в понедельник, пишет «Интерфакс».

По ее словам, подарки учителям - это народная традиция, и попытки ее запретить под предлогом борьбы с коррупцией могут быть оскорбительны для педагогов.

«Это избыточная мера, ненужная и, знаете, даже какая-то даже оскорбительная для педагогов. Да, есть регламентация, что никто не может принимать подарки - в том числе учителя, чиновники, врачи в сумме свыше трех тысяч (рублей - ред.). Правда. Но есть какие-то народные традиции. Но если родители хотят подарить конфеты учителю или торт испечь, принести, каким-то образом отблагодарить его за внимание, за его отношение к детям. Ну, в конце концов, духи подарить - но что здесь плохого?» - отметила председатель верхней палаты.

Ранее в СМИ появилась информация о том, что антикоррупционные стандарты могут распространиться на служащих, подведомственных органам местного самоуправления. Среди таких служащих - учителя и врачи. В настоящее время такие стандарты распространяются только на федеральных служащих.