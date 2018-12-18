Общество

Клиенты Tele2 оценили безлимитный интернет за границей

Tele2 расширила географию услуги «Безлимитный интернет за границей» до 117 стран. Теперь опция стала доступна в экзотических странах Карибского бассейна. С начала года число пользователей услуги увеличилось в 9 раз, а интернет-трафик в странах ее действия вырос почти в 7 раз.

Опция «Безлимитный интернет за границей» позволяет клиентам Tele2 свободно пользоваться услугами передачи данных в зарубежных поездках и не опасаться непредвиденных расходов на связь. С начала года география ее действия увеличилась в 2,5 раза: с 47 до 117 стран.

В декабре в список стран, где доступна услуга, вошли островные территории Карибского бассейна: Аруба, Барбадос, Бермудские острова, Британские Виргинские острова, Гаити, Гренада, Доминика, Каймановы острова, Монтсеррат, Сент-Винсент и Гренадины, Сент-Люсия, Теркс и Кайкос, Ямайка.

Абонентская плата за опцию «Безлимитный интернет за границей» составляет 350 рублей в сутки и списывается со счета клиента только в случае фактического выхода в сеть. Если клиент не пользуется интернетом за границей или находится в России, плата за услугу не взимается. За каждый день пользования опцией клиент получает скидку, которая предоставляется при следующем списании абонентской платы по тарифному плану.