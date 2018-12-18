Общество

Главу Печорского района оштрафовали за нарушения при размещении электронного аукциона по ремонту Изборского ДК

Глава Печорского района привлечен к административной ответственности за нарушение требований федерального законодательства о контрактной системе в сфере закупок для государственных и муниципальных нужд.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в районной прокуратуре, в ходе проведенной ведомством проверки выявлено, что администрацией Печорского района в единой информационной системе в сфере закупок размещена аукционная документация, в том числе, проект контракта, на выполнение работ по объекту «Текущий ремонт Изборского дома культуры – филиала МБУК «Печорский районный центр культуры», в который включены пункты, освобождающие муниципалитет от уплаты подрядчику неустойки (пени, штрафа) и других санкций, связанных с несвоевременной оплатой по контракту, в случае недостатка финансирования из областного и федерального бюджета.

Включение вышеуказанных положений в контракт нарушает часть 5 статьи 34 федерального закона №44 «О контрактной системе в сфере товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», регламентирующую наступление ответственности заказчика (муниципалитета) в случае просрочки исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом, а также в иных случаях ненадлежащего исполнения заказчиком обязательств, предусмотренных контрактом.

Прокуратурой Печорского района возбуждено дело об административном правонарушении, предусмотренном ч. 4.2 ст. 7.30 КоАП РФ в отношении главы Печорского района за утверждение конкурсной документации в нарушение вышеуказанных требований законодательства.

Постановлением УФАС по Псковской области глава Печорского района привлечен к административной ответственности с назначением наказания в виде штрафа в размере 3000 рублей.