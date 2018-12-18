Общество

Михаил Ведерников подарил детям Псковской области поездку в Большой Московский цирк

В преддверии Нового года дети из Псковской области посетят премьеру спектакля «OFU. Приземление» Большого Московского государственного цирка. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, такой новогодний подарок стал возможным благодаря договоренности губернатора Псковской области Михаила Ведерникова с директором цирка Эдгаром Запашным.

На представление поедут дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, победители межрайонного астрономического квеста из Пыталовского центра специального образования № 2 для глухих и слабослышащих детей, ребята с ограниченными возможностями здоровья, которые активно участвуют в конкурсах областного и всероссийского уровня, дети из многодетных семей, победители чемпионата по дворовому футболу на Кубок губернатора старшей возрастной категории и другие.

Новогоднее шоу пройдет 29 декабря во Дворце спорта «Лужники». Спектакль является продолжением нашумевшего проекта «UFO», покорившего зрителей не только нашей страны, но и ближнего и дальнего зарубежья. Главная задумка сюжета - представить, что будет делать представитель иной цивилизации, если попадет на Землю, и попробовать взглянуть на наш мир его глазами. Наравне с прославленными цирковыми артистами в фантастической истории выступят цирковые животные: козы, львы, медведи и собаки.

Также маленькие гости столицы отправятся на обзорную экскурсию по Москве, и при поддержке Русского космического общества посетят один из крупнейших научно-исторических музеев мира - Музей космонавтики.

Проезд в Москву и обратно ребятам обеспечивает ОАО «РЖД».