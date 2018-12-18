Общество

Разделить законопроект об официальных символах региона на три предлагает Псковское областное Собрание

Разделить законопроект об официальных символах Псковской области на три предлагают юристы Псковского областного Собрания. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, проект закона, внесенный Общественной палатой Псковской области, рассмотрен на заседании комитета Псковского областного Собрания по законодательству и местному самоуправлению.

Инициатива была представлена секретарем Общественной палаты Псковской области Анатолием Мультахом. Он напомнил, что 10 декабря члены Общественной палаты Псковской области единогласно поддержали законопроект об официальных символах региона.

«У региона есть историческая возможность войти в новый 2019 год с официальными утвержденными символами», - отметил Анатолий Мультах.

Вице-губернатор Николай Цветков рассказал о результатах конкурса на разработку символики региона. Он напомнил, что конкурс не выявил явных победителей, в связи с чем было принято решение о разработке символов экспертными группами.

Подробнее о разработанных Геральдическим советом при администрации Псковской области гербе, флаге и гимне, а также о значении их элементов рассказал руководитель государственного архива Псковской области Валерий Кузьмин.

Автор слов гимна Псковской области Татьяна Рыжова рассказала, что среди ее соперников было 33 человека. Они признала, что среди представленных вариантов были достойные. Автор исполнила слова гимна для присутствующих.

Руководитель правового управления регионального парламента Любовь Цибулькина рассказала о юридических составляющих законопроекта.в частности, она отметила, что согласно областному закону символы региона должны приниматься отдельно тремя законопроектами. Кроме того, юристы не представляют возможным принятие гимна без музыки. Поэтому законопроект по гимну предлагается на данном этапе принять лишь в первом чтении.

Ряд вопросов по символике задал Лев Шлосберг («Яблоко»). В частности, его интересовали «гимнастические ленты» на гербе, схожесть герба области с гербом Пскова. По его мнению, оптимального варианта символики до настоящего момента нет. Также депутат высказал ряд замечаний к тексту гимна, с чем категорически не согласилась Татьяна Рыжова, назвав эту оценку непрофессиональной.

«Работы была проведена огромная, многолетняя. Гимн сердцем почувствовал, здорово. Флаг тоже», - высказал мнение Алексей Севастьянов («Единая Россия»). Он призвал коллег не устраивать полемику. «Кто за это переживал и кому это небезразлично, тот в этом должен был участвовать», - сказал парламентарий.

Лев Шлосберг также обратился к депутатам с просьбой не спешить с принятием документа и представил свой вариант флага. Вице-губернатор Николай Цветков представил распечатки флагов Дагестана и Карелии, где используются те же цвета, что и предложил депутат. «Налицо нарушение авторского права и прав других субъектов федерации», - отметил чиновник.

В итоге обсуждения комитет рекомендовал разделить законопроект на три, законы о гербе и флаге принять в двух чтениях, о гимне - в первом.

Напомним, геральдическая символика Псковской области разработана по инициативе губернатора региона Михаила Ведерникова. На протяжении 25 лет Псковская область была единственным субъектом РФ, у которого не было своего флага и гимна, а используемый герб не соответствовал современным геральдическим требованиям. Работа над эскизами официальных символов региона продолжалась около 8 месяцев при активном участии общественности, искусствоведов, экспертов-геральдистов, специалистов музейного и архивного дела, а также деятелей культуры и искусства.