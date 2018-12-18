Общество

Пыталовские единороссы провели новогоднюю акцию «Дарю свое тепло»

Акция «Дарю свое тепло» прошла в Пыталовском районе 24 декабря в рамках партийного проекта «Старшее поколение». Активисты «Единой России» поздравили с наступающим Новым годом подопечных Линовского дома-интерната для престарелых и инвалидов.

Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе регионального отделения партии «Единая Россия», в учреждение представители партии приехали не с пустыми руками, а подарили постояльцам интерната новогодние открытки и 25 наборов конфет. «Крепкого вам здоровья и душевного спокойствия! Пусть каждый прожитый день будет хорош!» - пожелали гости.

Акция «Дарю свое тепло» проводилась в этом году впервые, и теперь станет традиционной.

Партийный проект «Единой России» «Старшее поколение» направлен на содействие повышению качества жизни и благополучия граждан старшего поколения. В различных регионах активисты партпроекта рассказывают пенсионерам о мерах защиты от мошенников, учат пожилых людей работать с компьютерами, благоустраивают территории домов-интернатов для старшего поколения.

Кроме того, партпроект выступает за принятие Правительством РФ Федеральной программы по приведению в надлежащее состояние стационарных организаций социального обслуживания (домов престарелых, психоневрологических интернатов и так далее) на 2018 – 2022 годы.